Депутаты приняли новые проекты административного законодательства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Депутаты приняли во втором чтении новые проекты в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекс об административных правонарушениях на заседании четвертой сессии нижней палаты белорусского парламента, сообщает Sputnik.

Проекты КоАП и ПИКоАП, внесенные в палату президентом, приняты в первом чтении 30 июня этого года. Уже тогда поступило более 800 предложений. С тех пор они были значительно доработаны с учетом замечаний и предложений депутатов, представителей госорганов, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений и граждан.

"При подготовке ко второму чтению было еще больше предложений", - подчеркнула председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Что депутаты предлагали еще летом?

В первом чтении предложили внести ряд изменений в новые кодексы. "Новые кодексы будут обновлены на 40%", – заявляла летом Любецкая.

В частности, основный принцип, который был применен при формировании нового КоАП, это гуманизация административного законодательства. Тем не менее, в кодексах тогда остались "серьезные наказания" за грубые административные нарушения, в том числе за массовые беспорядки. Предлагалось усилить вдвое ответственность за вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле). Таким образом, штраф составит 5400 рублей с лишением прав на 5 лет (сейчас прав лишают на 3 года).

В новых кодексах также были введены категории в зависимости от общественной вредности и тяжести последствий. Кроме того, введен институт профилактических мер воздействия на правонарушителей, в том числе в отношении подростков и несовершеннолетних. Расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности, а также расширен круг деяний, влекущих административную ответственность только по требованию потерпевшего.

В кодексах также были определены государственные органы и организации, которые будут наделены правом составлять административные протоколы.