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Лукашенко считает, что СНГ не должен уступать ЕАЭС
18.12.2020 14:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) необходимо выйти на уровень сотрудничества, как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сказал белорусский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
(последует)
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Беларусь в следующем году берет на себя бремя председательства в СНГ и планирует сконцентрироваться на либерализации торговли в интеграционном объединении.
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