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Лукашенко считает, что СНГ не должен уступать ЕАЭС

18.12.2020 14:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) необходимо выйти на уровень сотрудничества, как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сказал белорусский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

(последует)

 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь в следующем году берет на себя бремя председательства в СНГ и планирует сконцентрироваться на либерализации торговли в интеграционном объединении.
 
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