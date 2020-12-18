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Ответ Беларуси Европарламенту: Любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и являются незаконными
18.12.2020 14:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Об этом сегодня заявил Андрей Савиных, представляя в Палате представителей проект заявления Национального собрания. Это ответ на резолюцию по Беларуси Европейского парламента. Она носит недружественный характер, граничит по целому ряду аспектов с вмешательством во внутренние дела нашей страны.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы огорчены позицией евродепутатов. Вне всякого сомнения, они или не могут, или не хотят объективно, честно оценить ситуацию в Республике Беларусь. И хуже всего, что они призывают к экономическим санкциям, которые противоречат и здравому смыслу, и международному законодательству".
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Ответ Беларуси Европарламенту: Любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и являются незаконными
Об этом сегодня заявил Андрей Савиных, представляя в Палате представителей проект заявления Национального собрания. Это ответ на резолюцию по Беларуси...
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