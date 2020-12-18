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Ответ Беларуси Европарламенту: Любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и являются незаконными

18.12.2020 14:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня заявил Андрей Савиных, представляя в Палате представителей проект заявления Национального собрания. Это ответ на резолюцию по Беларуси Европейского парламента. Она носит недружественный характер, граничит по целому ряду аспектов с вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы огорчены позицией евродепутатов. Вне всякого сомнения, они или не могут, или не хотят объективно, честно оценить ситуацию в Республике Беларусь. И хуже всего, что они призывают к экономическим санкциям, которые противоречат и здравому смыслу, и международному законодательству".

Всего же депутаты рассмотрели сегодня 9 вопросов. Напомним, до конца сессии они должны принять бюджет на следующий год.

 
 
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Об этом сегодня заявил Андрей Савиных, представляя в Палате представителей проект заявления Национального собрания. Это ответ на резолюцию по Беларуси...
 
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