В Кремле увидели важный момент в решении CAS

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сохранение возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях чрезвычайно важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

17 декабря CAS вынес вердикт по спору между РУСАДА и WADA : россиян на два года (до 16 декабря 2022-го) лишили возможности выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах; кроме того, российские чиновники, в том числе президент страны Владимир Путин, не смогут занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях и присутствовать на турнирах.

"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно. Но вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно", - сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжит диалог с международными спортивными организациям как для защиты интересов своих спортсменов, так и для борьбы с "главным злом" – допингом.