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В Кремле увидели важный момент в решении CAS
18.12.2020 14:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сохранение возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях чрезвычайно важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
© Sputnik / Виктор Толочко
17 декабря CAS вынес
"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно. Но вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно", - сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжит диалог с международными спортивными организациям как для защиты интересов своих спортсменов, так и для борьбы с "главным злом" – допингом.
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Россия продолжит борьбу с допингом в спорте как с самым большим злом в этой сфере, заверили в Кремле.
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