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МИД РФ: для урегулирования украинского кризиса хватит Минских договоренностей

18.12.2020 14:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича рассмотреть опыт мирной реинтеграции хорватских территорий для урегулирования украинского кризиса.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Загреб с рабочим визитом. Там состоялись переговоры с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем.

Министры в том числе рассмотрели украинский вопрос. Хорватский премьер обратил внимание на уникальный опыт государства, связанный с Дейтонско-Парижским мирным соглашением, благодаря которому была окончена война 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. По словам Пленковича, президент Хорватии Франьо Туджман "уже тогда видел, как можно мирно реинтегрировать хорватское Подунавье".

Комментируя предложение Пленковича, Захарова указала, что "для урегулирования внутриукраинского конфликта в 2015 году был принят и утвержден СБ ООН минский "Комплекс мер".

"Он является безальтернативной основной для установления мира и возвращения Донбасса в правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Какие бы то ни было иные рецепты здесь не требуются", - заявила официальный представитель МИД, добавив, что "просто надо, чтобы Киев выполнял все положения Минских договоренностей".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 
Теги: Минск
 
 
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Иных рецептов для разрешения кризиса не требуется – Минских договоренностей достаточно, считают в российском МИД.
 
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