МИД Беларуси подготовил чувствительный ответ на очередные санкции ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас, заявил начальник управления цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя очередной пакет санкций ЕС против Беларуси.

Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз ввел третий пакет санкций в отношении Беларуси, соответствующий документ размещен в официальном журнале ЕС.

Официальный Брюссель дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября. В общей сложности в них находится 55 фамилий. Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Новые ограничительные меры затронут семь юридических и 29 физических лиц в Беларуси. В ответ на действия европейских партнеров официальный Минск вводил зеркальные санкции.

Обычная попытка внешнего вмешательства

"Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС", - прокомментировал действия Брюсселя пресс-секретарь белорусского МИД.

По его словам, "подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас. "Также нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну", - добавил Глаз.

Глаз подчеркнул, что это "обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры".

Чувствительный ответ

Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило мнение, что действия европейских партнеров в данном контексте направлены против интересов белорусских граждан, поэтому ответные меры уже готовы.

"Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - констатировали в МИД.

При этом Глаз заверил, что будут предприняты адекватные меры, чтобы защитить права и интересы белорусских физических и юридических лиц.

Побочное влияние фантастики

В МИД указали на абсурдность европейских санкций, потому что непонятно в чем состоит вина рабочих на предприятиях, которые попали под рестрикции.

Поэтому белорусские власти рассчитывают, что белорусские профсоюзы и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание.

"Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения (Владимир Караник – Sputnik)? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить "Доктора Зло"? - задал риторический вопрос Глаз.

После чего обратил внимание на факт дискриминации в отношении белорусского журналиста (Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании – Sputnik) и выразил надежду, что международное профессиональное сообщество встанет на его защиту.

Минск готов к диалогу

"Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться", - особо отметил пресс-секретарь МИД.

Теперь белорусские власти приложат усилия, что решения европейских партнеров были признаны незаконными, а ответственные за их принятие были найдены.

"Убеждены, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми", - резюмировали в МИД Беларуси.