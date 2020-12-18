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Что такое незарегистрированная символика и кто может зарегистрировать флаг?
18.12.2020 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГУВД Мингорисполкома официально сообщило: вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки на окнах и фасадах будет приравниваться к проведению массовых мероприятий – пикетированию. А если нет соответствующего разрешения властей, за бчб-символику
Корреспонденты Sputnik попробовали разобраться, как можно зарегистрировать флаг и кто может выступить с такой инициативой.
Что такое зарегистрированная символика?
© Photo : ГУВД Мингорисполкома
Как регистрируется символика?
В Министерстве юстиции Sputnik рассказали: чтобы зарегистрировать свои официальные геральдические символы (флаг и эмблему), надо обратиться в Департамент по архивам и делопроизводству Минюста, подготовив необходимый пакет документов. В двухмесячный срок Геральдический совет при президенте проведет официальную экспертизу и примет решение. А для значков, вымпелов, галстуков и гимнов механизм регистрации более простой.
Какие требования предъявляются к символике?
Официальные геральдические символы должны соответствовать ряду критериев. К примеру, нельзя использовать госсимволы Беларуси или другого государства (в том числе ранее существовавшего). Символика не должна нести пропаганду войны или экстремистской деятельности, нарушать права на интеллектуальную собственность, а также должна отличаться от уже существующих у других союзов или общественных объединений (в том числе ликвидированных ранее по решению суда).
Департамент по архивам и делопроизводству Минюста также пояснил, что Геральдический совет проверит предоставленные на регистрацию символы "на соответствие общегосударственным интересам, историческим, национальным, социальным, культурным и другим традициям, геральдическим правилам".
На каких основаниях могут отказать?
© Sputnik / Виктор Толочко
Почему Геральдический совет может отказать, пояснили в Департаменте по архивам и делопроизводству Минюста. Причиной может стать схожесть символики с ранее зарегистрированной (посмотреть список официальных геральдических символов можно
"Основанием нецелесообразности учреждения официальных геральдических символов могут также стать нарушение геральдических правил, несоответствие общегосударственным интересам, историческим, национальным, социальным, культурным, профессиональным и другим традициям. При этом символы не должны служить целям осуществления пропаганды войны или экстремистской деятельности", – подчеркнули в ведомстве.
Могу ли я и группа единомышленников зарегистрировать свой флаг?
Как пояснили в Минюсте, создавать, регистрировать и использовать символику, в том числе и флаг, могут только зарегистрированные организации. Поэтому придать официальный статус какому бы то ни было флагу у отдельно взятого активиста не получится.
Можно ли использовать еще не зарегистрированную символику?
© Sputnik / Ю. Иванов
Поэтому сначала общественное объединение или партия подготавливает проекты символов, их описание и одобрение своей организацией, потом проходит экспертизу и регистрацию (символ вносится в Государственный геральдический регистр, выдается свидетельство о госрегистрации). Если же символика используется в обход всех этих процедур, она считается недействительной.
"Нарушение законодательства об официальных геральдических символах влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами", – пояснили в ведомстве.
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Зарегистрировать свой флаг можно, но есть несколько "но". Разбирались с Минюстом, когда Геральдический совет при президенте может отказать в регистрации символики.
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