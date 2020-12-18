Что такое незарегистрированная символика и кто может зарегистрировать флаг?

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГУВД Мингорисполкома официально сообщило: вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки на окнах и фасадах будет приравниваться к проведению массовых мероприятий – пикетированию. А если нет соответствующего разрешения властей, за бчб-символику грозит административная ответственность . Штраф – до 30 базовых.

Корреспонденты Sputnik попробовали разобраться, как можно зарегистрировать флаг и кто может выступить с такой инициативой.

Что такое зарегистрированная символика?

Как регистрируется символика?

Гербы, флаги, эмблемы, нагрудные знаки, знамена, штандарты, опознавательные знаки госорганов, гимн, значок и галстук – такие официальные символы можно зарегистрировать в Беларуси. Но сделать это могут только государственные органы, организации, политические партии, профсоюзы, общественные объединения.

В Министерстве юстиции Sputnik рассказали: чтобы зарегистрировать свои официальные геральдические символы (флаг и эмблему), надо обратиться в Департамент по архивам и делопроизводству Минюста, подготовив необходимый пакет документов. В двухмесячный срок Геральдический совет при президенте проведет официальную экспертизу и примет решение. А для значков, вымпелов, галстуков и гимнов механизм регистрации более простой.

Какие требования предъявляются к символике?

Официальные геральдические символы должны соответствовать ряду критериев. К примеру, нельзя использовать госсимволы Беларуси или другого государства (в том числе ранее существовавшего). Символика не должна нести пропаганду войны или экстремистской деятельности, нарушать права на интеллектуальную собственность, а также должна отличаться от уже существующих у других союзов или общественных объединений (в том числе ликвидированных ранее по решению суда).

Департамент по архивам и делопроизводству Минюста также пояснил, что Геральдический совет проверит предоставленные на регистрацию символы "на соответствие общегосударственным интересам, историческим, национальным, социальным, культурным и другим традициям, геральдическим правилам".

На каких основаниях могут отказать?

После экспертизы на руки выдают одно из трех заключений: учредить официальную геральдическую символику можно, необходимо ее доработать, или же говорят о нецелесообразности ее официального признания.

Почему Геральдический совет может отказать, пояснили в Департаменте по архивам и делопроизводству Минюста. Причиной может стать схожесть символики с ранее зарегистрированной (посмотреть список официальных геральдических символов можно здесь ). Отказать могут из-за того, что в символике используются элементы, которые уже широко употребляются с другим смыслом.

"Основанием нецелесообразности учреждения официальных геральдических символов могут также стать нарушение геральдических правил, несоответствие общегосударственным интересам, историческим, национальным, социальным, культурным, профессиональным и другим традициям. При этом символы не должны служить целям осуществления пропаганды войны или экстремистской деятельности", – подчеркнули в ведомстве.

Могу ли я и группа единомышленников зарегистрировать свой флаг?

Как пояснили в Минюсте, создавать, регистрировать и использовать символику, в том числе и флаг, могут только зарегистрированные организации. Поэтому придать официальный статус какому бы то ни было флагу у отдельно взятого активиста не получится.

Можно ли использовать еще не зарегистрированную символику?

Департамент по архивам и делопроизводству Минюста отметил, что флаги, эмблемы, нагрудные и опознавательные знаки политических партий и общественных объединений относятся к официальным геральдическим символам. Прежде чем партии и общественные объединения могут их использовать, они должны зарегистрировать символику в установленном порядке.

Поэтому сначала общественное объединение или партия подготавливает проекты символов, их описание и одобрение своей организацией, потом проходит экспертизу и регистрацию (символ вносится в Государственный геральдический регистр, выдается свидетельство о госрегистрации). Если же символика используется в обход всех этих процедур, она считается недействительной.

"Нарушение законодательства об официальных геральдических символах влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами", – пояснили в ведомстве.

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