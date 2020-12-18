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А. Лукашенко о приоритетах белорусского председательства в СНГ в 2021 году
18.12.2020 16:57 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУкрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в саммите СНГ.
Саммит СНГ: вопросы региональной безопасностиБеларусь всегда выступала приверженцем интеграционных механизмов. Это один из инструментов обеспечения региональной стабильности. На постсоветском пространстве до сих пор остаются горячи точки неразрешенных конфликтов: противостояние в Нагорном Карабахе, внутренние противоречия в Бишкеке, неспокойная обстановка в армянской столице, активность боевиков на границе с Таджикистаном. Внешним угрозам нужно противостоять сообща. И платформа СНГ способствует сплоченным действиям стран-участниц. Позиция Беларуси, которую сегодня еще раз озвучил президент, неизменна: в СНГ заложен большой потенциал. Раскрыть его - задача белорусского председательства в Содружестве в будущем году. Минск принимает эстафету от Ташкента.
А. Лукашенко принял участие в онлайн-саммите СНГСНГ сохраняет статус самой большой интеграции на постсоветском пространстве. На ее фундаменте построены тесные союзнические отношения Минска и Москвы, а также Евразийский союз (он взял на себя функции экономического блока пяти государств Евразии). Сегодня уровень взаимодействия в этих объединениях - пример для СНГ, уверен Александр Лукашенко. Странам важно сосредоточить усилия на углублении интеграции по линии Содружества.
А. Лукашенко: В рамках СНГ нужно создать такой же уровень сотрудничества, как хотя бы в ЕАЭС
Принята новая Концепция развития СНГСегодня утвердили новую Концепцию развития СНГ. Белорусский лидер призвал участников Содружества к неуклонному выполнению взятых на себя обязательств. Со своей стороны наша страна всегда следовала таким принципам. Беларусь на правах председателя в объединении разработает конкретные меры по углублению интеграции в Содружестве.
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Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Президент...
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