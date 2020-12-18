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Саммит СНГ: вопросы региональной безопасности

Председательство в СНГ в 2021 году переходит к Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Укрепление интеграционных механизмов не вопрос выбора, а неизбежная необходимость Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Саммит...

Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко.Белорусский президент в числе участников онлайн-саммита Содружества Независимых Государств. Беларусь всегда выступала приверженцем интеграционных механизмов. Позиция нашей страны в том, что в СНГ заложен большой потенциал. Это один из инструментов обеспечения стабильности в регионе. Сегодня это ключевая тема переговоров. Наша страна в нынешнем году столкнулась с обкаткой новых разрушительных технологий. И эта тактика может быть использована в других государствах Содружества. Президент не раз замечал: внешним угрозам можно противостоять лишь сообща. И платформа СНГ способствует сплоченным действиям стран-участниц.Ожидается, что сегодня утвердят Концепцию развития СНГ, а также примут решение о председательстве в интеграции в будущем году. Оно переходит к Беларуси.