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А. Лукашенко: Укрепление интеграционных механизмов не вопрос выбора, а неизбежная необходимость

18.12.2020 18:59 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях  стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. 

Саммит СНГ: вопросы региональной безопасности

Белорусский президент в числе участников онлайн-саммита Содружества Независимых Государств. Беларусь всегда выступала приверженцем интеграционных механизмов. Позиция нашей страны в том, что в СНГ заложен большой потенциал. Это один из инструментов обеспечения стабильности в регионе. Сегодня это ключевая тема переговоров. Наша страна в нынешнем году столкнулась с обкаткой новых разрушительных технологий. И эта тактика может быть использована в других государствах Содружества.  Президент не раз замечал: внешним угрозам можно противостоять лишь сообща. И платформа СНГ способствует сплоченным действиям стран-участниц.

Председательство в СНГ в 2021 году переходит к Беларуси

Ожидается,  что сегодня утвердят Концепцию развития СНГ, а также примут решение о председательстве в интеграции в будущем году. Оно переходит к Беларуси. 

 
 
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Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях  стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко.  Саммит...
 
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