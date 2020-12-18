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Минск подготовил меры в ответ на новые санкции ЕС

18.12.2020 21:01 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как подчеркнули в МИД нашей страны, решение ЕС о введении очередных санкций в отношении Беларуси является ущербным и недальновидным.

А если смотреть в корень, то любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и, по сути, являются незаконными. И отвечать их авторам придется.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно.

Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то, что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание".

 
 
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Как подчеркнули в МИД нашей страны, решение ЕС о введении очередных санкций в отношении Беларуси является ущербным и недальновидным. А если смотреть в корень,...
 
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МИД Беларуси подготовил чувствительный ответ на очередные санкции ЕС
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