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Важная миссия Беларуси - 2021 год пройдет под знаком председательства нашей страны в СНГ
19.12.2020 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТ.е. градус ответственности официального Минска за развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве не падает, наоборот. В нынешних реалиях укрепление связей - необходимость. Причем делать это нужно в разных форматах - не только в ЕАЭС, где лидерская роль Беларуси в непростом 2020 была заметна, но и в СНГ, где мы только становимся у руля. Беларусь всегда подходила к интеграции инициативно, последовательно ратуя за сближение. Укреплять контакты, развивать экономику, быть вместе - так Александр Лукашенко контурно очертил приоритеты. Конкретика еще прозвучит в ближайшее время. Риторика лидеров Содружества касалась главных тем, которые влияют на большую политику и людей – пандемия, экономика, электоральные кампании, разрешение конфликтов. Важные моменты переговоров - у Натальи Бреус.
Чем точно для нас запомнится 2020, так это дефицитом общенияХотя, конечно, современные технологии спасают и позволяют быть всегда на связи. Так, конечно, личного обаяния меньше, но как есть. Последняя проверка, есть ли звук и картинка. Все должно быть четко, на уровне. Впрочем, за время пандемии такой формат работы ответственные за организацию встреч на высшем уровне освоили на отлично.
А. Лукашенко принял участие в онлайн-саммите СНГКак надеялся Ташкент собрать всех вместе еще в октябре. Для Узбекистана это стало бы знаковым событием - все-таки страна впервые в 2020 взяла на себя роль председателя в СНГ. Но увы.
Обстановка на пространстве СНГ вызывает обеспокоенность лидеровШтормит неслабо. Об этом скажет каждый лидер Содружества. Внутренние противоречия в Бишкеке, неспокойная обстановка в армянской столице, активность боевиков на границе с Таджикистаном, военный конфликт в Нагорном Карабахе. Нам в этом году, например, пришлось столкнуться с обкаткой совершенно новых разрушительных технологий. И это все, не считая негатива пандемии.
А. Лукашенко о ситуации в странах СНГ: Словом, пожар да и толькоАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Отдаю должное профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке. Об одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском пространстве в зоне ответственности СНГ, только что говорил наш друг, президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только".
Президент Беларуси: Интеграция - неизбежная необходимостьНе дать разгореться пожару конфликтов и противоречий с разрушительной силой - сверхзадача для каждой страны. И тут точно - один в поле не воин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества".
"Давайте сплотимся - будем вместе!» Так звучит призыв Минска. А по сути - один из главных приоритетов нашего председательства в СНГ в 2021 году. Беларусь всегда щепетильно относилась к лидерству в объединении. Формальный подход - это точно не про нас. И точно не про Лукашенко. Именно личная энергия и заинтересованность в этом плане становилась драйвером интеграции.
А. Лукашенко о приоритетах белорусского председательства в СНГ в 2021 годуАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности. Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг".
Это пока контурно о приоритетах белорусского председательства, конкретика прозвучит в ближайшее время. За Минском не заржавеет. Но очевидно, что градус ответственности Беларуси за интеграцию не падает, наоборот. Пост в ЕАЭС сдали - принимаем его в Содружестве. Да, говорим СНГ, в уме держим большую Евразию.
А. Лукашенко: в рамках СНГ нужно создать такой же уровень сотрудничества, как хотя бы в ЕАЭС
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях "пятерки" и других странах Содружества".
Глава государства напомнил, что на постсоветском пространстве в свое время было создано много интеграционных структур. Были предложения прекратить деятельность некоторых из них или объединить, но на это страны не пошли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это интеграционное строительство охарактеризовали как разноуровневую интеграцию. Самый высокий уровень, конечно же, в союзе Беларуси и России (Союзном государстве), Евразийском экономическом союзе и СНГ. И тогда мы договорились, что будем снизу вверх подтягивать уровень сотрудничества. Вот в данном случае речь идет об СНГ и Евразийском экономическом союзе, чтобы в рамках СНГ создать такой же уровень сотрудничества, как хотя бы в ЕАЭС".
Своеобразной интригой саммита был предстоящий публичный контакт лидеров Армении и Азербайджана после карабахского конфликтаПусть и онлайн. Но премьер Пашинян не смог присутствовать на встрече из-за кончины отца. Военное противостояние Еревана и Баку стало болевой точкой Содружества, но, кажется, горячее время позади, время думать, как жить дальше.
Производственная кооперация, поиск общих точек экономического роста - тоже из этой серии. Дельные предложения, учитывая, как больно пандемия ударила по всем сферам экономики. Уходящий Игорь Додон упомянет о продовольственной безопасности - в Молдове помимо COVID еще была беспрецедентная засуха. В Кыргызстане уже волнуются не столько за политику, сколько за безработицу и падающие доходы. Спад в торговле почувствовали все, особенно в логистике и грузоперевозках. Надо реанимировать деловую активность на медицинский манер - скажет лидер Казахстана.
Путин предложил лидерам СНГ налаживать совместное производство вакцины
Что касается противостояния COVID, то тут еще нужно приложить немало усилий. Каждый справляется, как может! Большая надежда на вакцину. За производство прививки от вируса взялись разные страны, в том числе и Россия. Сообща с ней уже в ближайшее время начнется производство в Казахстане. Кстати, о доступности препарата беспокоятся в Азербайджане, уже кажется, не меньше, чем за военные перипетии.
В 2021 году СНГ - 30 лет!2021 год - это еще и юбилейный год для старейшей интеграции на евразийском пространстве. СНГ – 30 лет! Серьезная веха и повод оглянуться на пройденный путь. Кажется, жизнь кипит не в этом объединении. СНГ ругают за аморфность и неэффективность, но не отказываются: ломать - не строить.
Что бы ни говорили скептики, состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности. Вместе с тем он считает, что этот инструмент нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые вызовы. Ярким примером, отметил президент, стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Глава государства убежден, что в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя странами СНГ обязательств. "Не будем выполнять то, о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений - за нами миллионы людей".
Итогом переговоров стала новая редакция концепции дальнейшего развития СНГЕе утвердили лидеры. Там приоритет экономическому сотрудничеству. Продвигать его будет Беларусь сообща с сопредседателями объединения - Казахстаном и Узбекистаном.
Интересно, что, выступая, не все лидеры вспомнили - на носу Новый год! Понятно - с этим бы разобраться. Но о предстоящей встрече в СНГ договорились. Это точно будет радушный прием. Впрочем, по-другому в Минске не умеют. Тем более, что ставшей привычной неформальной встречи лидеров СНГ под бой курантов уже почти точно не случится. 2020 год нарушил и эту традицию. Большая политика тоже страдает от пандемии.
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Т.е. градус ответственности официального Минска за развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве не падает, наоборот. В нынешних реалиях...
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