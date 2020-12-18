ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол Мезенцев: добро должно побеждать не только в сказках

19.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Беларусь в текущей ситуации должна показать, что добро побеждает не только в сказках, считает посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

© Sputnik
Мезенцев: конституционная реформа поспособствует демократизации в Беларуси

"В сказках побеждает добро. Мы должны сейчас доказать всему миру, что добро побеждает не только в сказках. Взаимовыручка, союзничество", – отметил он.

Посол полагает, что Беларусь должна уважать себя и предъявлять миру свои сильные стороны. Мезенцев рассказал, что недавно он прочел статью о культурной жизни Минска в начале ХХ века.

"В Минске была культурная жизнь, соразмерная Петербургу. Разве это не повод уважать себя? Разве это не повод предъявить, о чем президент Лукашенко не раз говорил. Единую страну, в которой в каждом маленьком поселке так же чисто и комфортно, как в больших городах? Где сохраненная промышленность, где люди имеют пусть свой, но достаток, гарантию работы, гарантию высококлассного медицинского обслуживания, социальный пакет – прежде всего для семей с детьми", – задал вопрос Мезенцев.

Он отметил, что в любом обществе есть люди, которые поддерживают власть или с ней не согласны, однако оппозиция должна уметь держать себя в рамках.

"Когда раскачиваются устои государства, государство обязательно будет проявлять свою силу. Советский Союз такую силу не проявил – и погиб", – привел пример Мезенцев и призвал помнить об этом.

Отношения Беларуси и России

По словам Мезенцева, президент РФ Владимир Путин в трудную минуту поддержал белорусский народ, братскую Беларусь, обозначил еще раз, что взаимодействие двух государств – фундамент отношений.

"Да, у  нас есть проблемы, кефирные, мясные, нефть, газ. Это важно все, но если только по этому пути идти, давайте быть роботами, бухгалтерами: возьмем счеты – будем считать тонны нефти, кубические метры газа. А как посчитать товарищество и взаимовыручку?" – задал вопрос он.

Посол также отметил, что Россия помогала республике всегда – кредитами, со строительством БелАЭС, что может быть примером для остальных государств – из СНГ, ЕАЭС.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол считает, что в любом обществе есть люди, которые поддерживают власть или с ней не согласны, но оппозиция должна держать себя в определенных рамках.
 
Новости дня
Новости политики
 
Великобритания присоединилась к санкциям в отношении Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика