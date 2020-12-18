Посол Мезенцев: добро должно побеждать не только в сказках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Беларусь в текущей ситуации должна показать, что добро побеждает не только в сказках, считает посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

"В сказках побеждает добро. Мы должны сейчас доказать всему миру, что добро побеждает не только в сказках. Взаимовыручка, союзничество", – отметил он.

Посол полагает, что Беларусь должна уважать себя и предъявлять миру свои сильные стороны. Мезенцев рассказал, что недавно он прочел статью о культурной жизни Минска в начале ХХ века.

"В Минске была культурная жизнь, соразмерная Петербургу. Разве это не повод уважать себя? Разве это не повод предъявить, о чем президент Лукашенко не раз говорил. Единую страну, в которой в каждом маленьком поселке так же чисто и комфортно, как в больших городах? Где сохраненная промышленность, где люди имеют пусть свой, но достаток, гарантию работы, гарантию высококлассного медицинского обслуживания, социальный пакет – прежде всего для семей с детьми", – задал вопрос Мезенцев.

Он отметил, что в любом обществе есть люди, которые поддерживают власть или с ней не согласны, однако оппозиция должна уметь держать себя в рамках.

"Когда раскачиваются устои государства, государство обязательно будет проявлять свою силу. Советский Союз такую силу не проявил – и погиб", – привел пример Мезенцев и призвал помнить об этом.

Отношения Беларуси и России

По словам Мезенцева, президент РФ Владимир Путин в трудную минуту поддержал белорусский народ, братскую Беларусь, обозначил еще раз, что взаимодействие двух государств – фундамент отношений.

"Да, у нас есть проблемы, кефирные, мясные, нефть, газ. Это важно все, но если только по этому пути идти, давайте быть роботами, бухгалтерами: возьмем счеты – будем считать тонны нефти, кубические метры газа. А как посчитать товарищество и взаимовыручку?" – задал вопрос он.

Посол также отметил, что Россия помогала республике всегда – кредитами, со строительством БелАЭС, что может быть примером для остальных государств – из СНГ, ЕАЭС.

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