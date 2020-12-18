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Великобритания присоединилась к санкциям в отношении Беларуси

19.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Великобритания присоединилась к экономическим и персональным санкциям в отношении предприятий и представителей властей Беларуси, соответствующее сообщение распространило казначейство Соединенного Королевства.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси подготовил чувствительный ответ на очередные санкции ЕС

В общий санкционный список вошли более восьми десятков граждан республики, среди которых президент Александр Лукашенко и его Виктор, а также семь юридических лиц.

Среди компаний, с которыми теперь запрещено работать субъектам Великобритании, – "Агат", "Дана Холдинг", "Белтехэкспорт", "Синезис", МЗКТ, 140 ремонтный завод и Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента.

Британский санкционный список повторяет перечень, подготовленный властями ЕС.

Британским подданным предписано "проверить", есть ли у них какие-либо связи с попавшими в "черный список" людьми или компаниями, заморозить их счета, воздержаться от работы с активами.

Нарушение этих и некоторых других требований влечет в соответствии с законами королевства за собой уголовную ответственность.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". В пятницу 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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Под санкции попали физические лица и предприятия: в итоговом санкционном списке – 88 имен и семь организаций.
 
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