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Лукашенко наградил Мясниковича и Кочанову орденами
19.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении госнаградами 78 представителей различных сфер деятельности, сообщили в пресс-службе главы государства.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович за многолетний плодотворный труд в государственных органах, значительный личный вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, последовательное отстаивание интересов Беларуси и реализацию государственной политики удостоен ордена Отечества II степени.
Орденом Отечества III степени награждена председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. "Этой награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
Ордена, медали и почетные звания также присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения Беларуси 2019 года, усовершенствование налоговой системы республики, сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия, развитие нефтяной, химической и перерабатывающей промышленности, калийной отрасли, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, заслуги в сфере образования, искусства, культуры и спорта.
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Кроме того, государственных наград удостоились представители различных сфер деятельности, включая спорт, культуру и промышленность.
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