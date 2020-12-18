Лукашенко наградил Мясниковича и Кочанову орденами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении госнаградами 78 представителей различных сфер деятельности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович за многолетний плодотворный труд в государственных органах, значительный личный вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, последовательное отстаивание интересов Беларуси и реализацию государственной политики удостоен ордена Отечества II степени.

Орденом Отечества III степени награждена председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. "Этой награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Ордена, медали и почетные звания также присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения Беларуси 2019 года, усовершенствование налоговой системы республики, сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия, развитие нефтяной, химической и перерабатывающей промышленности, калийной отрасли, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, заслуги в сфере образования, искусства, культуры и спорта.