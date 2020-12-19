В Беларуси готов ответ на санкции ЕС

МИД Беларуси заявил о готовности ответить на введенные санкции со стороны ЕС и назвал их глупым, недальновидным и ущербным вмешательством во внутренние дела страны. Об это сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его мнению, такие санкции никогда не приносили результат, не получится ничего и в этот раз.

Глаз считает, что введенные ограничения - широкомасштабная целенаправленная кампания массированного давления на страну, «обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства», направленная и против интересов простых белорусов.

Пресс-секретарь сообщил, что МИД подготовил ответные меры:

«Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно».

Анатолий Глаз не понимает, в чем провинились перед ЕС тысячи рабочих предприятий, против которых ввели санкции. Поэтому он призвал белорусский профсоюз и Международную федерацию профсоюзов обратить на это особое внимание.

«Ситуация-то совершенно очевидна», - продолжает Глаз.

Пресс-секретарь задался вопросом: «Чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший Министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить «Доктора Зло»?»

Не забыли в министерстве и про дискриминацию белорусского журналиста. МИД называет, по их мнению, причину: он «озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС». Глаз призвал международные журналистские организации и объединения вступиться в защиту белоруса.

«Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться», - заявили в белорусском МИД.

Ведомство уверено, что урегулировать ситуацию возможно только с помощью открытого, равноправного и взаимоуважительного диалога, к которому Беларусь всегда была и остается готовой.