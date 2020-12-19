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Лукашенко связал успешное развитие страны с напряженной работой КГБ

19.12.2020 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik.Успешное развитие страны страны связано с повседневной напряженной деятельностью органов госбезопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Сегодня в Беларуси отмечается День сотрудника органов государственной безопасности. 

"Вы являетесь одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями", - говорится в поздравлении Лукашенко. 

Важнейшими задачами КГБ, подчеркнул президент, были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи.

"Мы гордимся ветеранами-чекистами, которые в самые тяжелые периоды истории, проявив героизм и отвагу, внесли неоценимый вклад в Великую Победу, не допустили порабощения страны", - добавил он.

На сегодняшний день, по словам Лукашенко, коллектив КГБ "обладает серьезным высокоинтеллектуальным кадровым и научно-техническим потенциалом". "Убежден, что и впредь, работая на опережение, оперативно выявляя и нейтрализуя явные и скрытые угрозы национальной безопасности, вы будете надежным щитом белорусского народа и Отечества", - подчеркнул Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Спецслужбы, по словам белорусского лидера, являются одной из основных опор в обеспечении независимости республики.
 
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