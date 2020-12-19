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В МИД раскрыли планы Беларуси на время председательства в СНГ

19.12.2020 12:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Беларусь во время председательства в СНГ займется сопряжением интеграции с ЕАЭ, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

© Photo : пресс-служба президента
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В субботу, 19 декабря, в МИД прошла встреча Владимира Макея с главой исполкома СНГ Сергеем Лебедевым. В ходе встречи стороны уделили особое внимание целям и задачам председательства Минска в СНГ в 2021 году, также обсудили график перспективных разноуровневых контактов и мероприятий в рамках организации.

"Владимир Макей проинформировал собеседника о проделанной Беларусью работе по подготовке к предстоящему председательству, в том числе о разработанных проектах Концепции белорусского председательства и Плана мероприятий по ее реализации. Министр отметил, что особый акцент планируется сделать на сопряжении интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, реализации проектов в наукоемких отраслях", - сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Отмечается также, что собеседники условились включить ряд перспективных предложений, прозвучавших в пятницу на видеоконференции Совета глав государств СНГ, в будущие документы белорусского председательства.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи стороны также обсудили другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Председательство в Содружестве в 2021 году переходит к Беларуси, сопредседателем станет Казахстан.
 
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