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Павел Латушко хотел бы переименовать белорусскую милицию в полицию
19.12.2020 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек - Sputnik. Команда Павла Латушко предложила переименовать белорусскую милицию в полицию. Такое предложение – часть плана реформ органов внутренних дел, который предложила команда Народного антикризисного управления.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Полиция – от греческого "полис", что означает "город" или поселение. Задача полиции – профессионально защищать город и его население", – поясняют сторонники реформ.
В НАУ напомнили, что Народная милиция была учреждена после революции 1917 года Временным правительством для обеспечения порядка. Сотрудников Царской полиции разоружили.
Идея Народной милиции была вполне демократической: новый орган должен был возглавлять избираемый обществом начальник милиции, признают в НАУ. Подчиняться он должен был только местному самоуправлению.
"Главной функцией милиции было обеспечение правопорядка в переходный период. Формировалась милиция из добровольцев и представителей общественности. Но все демократические начинания были забыты уже к концу 1917 года", – считают в НАУ.
Там считают, что переименование милиции – это "не просто смена названия", а "шаг к новым ценностям и успеху реформы".
Чем занимается НАУ?
Не согласные с результатами выборов представители оппозиции после выборов объявили о создании органа по транзиту власти – Координационного совета. Генпрокуратура
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко вместе с представителями демократических политических сил Беларуси объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ).
Александр Лукашенко создания структуры не одобрил и выразил мнение, что необходимость создания НАУ было мотивировано желанием получить гранты.
Оппозиция заявила, что перед НАУ стоят задачи решения проблем республики после ухода действующей власти до новых выборов.
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Предложение содержится в плане реформы органов внутренних дел, который опубликовало Народное антикризисное управление.
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