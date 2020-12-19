Павел Латушко хотел бы переименовать белорусскую милицию в полицию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Команда Павла Латушко предложила переименовать белорусскую милицию в полицию. Такое предложение – часть плана реформ органов внутренних дел, который предложила команда Народного антикризисного управления.

"Полиция – от греческого "полис", что означает "город" или поселение. Задача полиции – профессионально защищать город и его население", – поясняют сторонники реформ.

В НАУ напомнили, что Народная милиция была учреждена после революции 1917 года Временным правительством для обеспечения порядка. Сотрудников Царской полиции разоружили.

Идея Народной милиции была вполне демократической: новый орган должен был возглавлять избираемый обществом начальник милиции, признают в НАУ. Подчиняться он должен был только местному самоуправлению.

"Главной функцией милиции было обеспечение правопорядка в переходный период. Формировалась милиция из добровольцев и представителей общественности. Но все демократические начинания были забыты уже к концу 1917 года", – считают в НАУ.

Там считают, что переименование милиции – это "не просто смена названия", а "шаг к новым ценностям и успеху реформы".

Чем занимается НАУ?

Не согласные с результатами выборов представители оппозиции после выборов объявили о создании органа по транзиту власти – Координационного совета. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко вместе с представителями демократических политических сил Беларуси объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ).

Александр Лукашенко создания структуры не одобрил и выразил мнение, что необходимость создания НАУ было мотивировано желанием получить гранты.

Оппозиция заявила, что перед НАУ стоят задачи решения проблем республики после ухода действующей власти до новых выборов.