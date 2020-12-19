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2021 год пройдет под председательством Беларуси . Такое решение принято накануне Советом глав государств СНГ. . Такое решение принято накануне Советом глав государств СНГ.





В наших приоритетах укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве. На саммите белорусский лидер назвал это неизбежной необходимостью, ведь только с полным раскрытием потенциала сотрудничества между странами можно говорить о выгоде. Внимание будет сконцентрировано на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности.







А. Лукашенко: СНГ состоялось, но нуждается в совершенствовании

Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, сокращение до минимума ограничений и изъятий, а также устранение технических барьеров и унификацию правил госзакупок. В списке задач остается и формирование общих рынков товаров и услуг.

















О. Гайдукевич: председательство - это возможность эффективно отстаивать национальные интересы





А. Савиных: Кризис показал - лучше держаться вместе







Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "И пандемия, и экономический кризис, который нарастает во всем мире, показывают, что лучше держаться вместе, лучше укреплять связи с близлежащими странами, с которыми есть и историческая, и экономическая общность, поскольку именно такая политика в большей степени способствует сохранению благосостояния и собственных граждан, и граждан сопредельных стран".







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2021 - год председательства Беларуси в СНГ 2021 год пройдет под председательством Беларуси. Такое решение принято накануне Советом глав государств СНГ. В наших приоритетах укрепление интеграционных...