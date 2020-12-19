2021 - год председательства Беларуси в СНГ

В наших приоритетах укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве. На саммите белорусский лидер назвал это неизбежной необходимостью, ведь только с полным раскрытием потенциала сотрудничества между странами можно говорить о выгоде. Внимание будет сконцентрировано на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности.
А. Лукашенко: СНГ состоялось, но нуждается в совершенствовании
Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, сокращение до минимума ограничений и изъятий, а также устранение технических барьеров и унификацию правил госзакупок. В списке задач остается и формирование общих рынков товаров и услуг.
О. Гайдукевич: председательство - это возможность эффективно отстаивать национальные интересы
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Председательство в СНГ для нас - это уникальная возможность решать наши интересы, отстаивать более эффективно. Второй момент, растет геополитическое противостояние в регионе, давление на страны СНГ: на Россию, на Беларусь. Мы видим, что международные структуры действуют двойными, тройными стандартами. Мы видим, что вводятся санкции незаконно, в том числе и в отношении Беларуси вопреки всем международным нормам, вопреки всем международным договорам. Мы видим, что международное право в мире превращается в инструмент давления на определенные страны и ничего общего с законностью и правдой. Поэтому что делать в этих условиях? Укреплять отношения с теми странами, которые мыслят одинаково, с теми странами, которые готовы вместе с нами отстаивать наши национальные интересы".
А. Савиных: Кризис показал - лучше держаться вместе
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:"И пандемия, и экономический кризис, который нарастает во всем мире, показывают, что лучше держаться вместе, лучше укреплять связи с близлежащими странами, с которыми есть и историческая, и экономическая общность, поскольку именно такая политика в большей степени способствует сохранению благосостояния и собственных граждан, и граждан сопредельных стран".
Беларусь намерена продолжить совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. А также продолжить работу по активизации инвестдеятельности, расширения промышленной кооперации и поиска общих точек экономического роста. Концепцию своего председательства Беларусь обнародует чуть позже. Следующий саммит СНГ пройдет 15 октября в Минске.