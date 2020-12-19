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2021 - год председательства Беларуси в СНГ

19.12.2020 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

2021 год пройдет под председательством Беларуси. Такое решение принято накануне Советом глав государств СНГ.

В наших приоритетах укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве. На саммите белорусский лидер назвал это  неизбежной необходимостью, ведь только с полным раскрытием потенциала сотрудничества между странами можно говорить о выгоде. Внимание будет сконцентрировано на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности.

А. Лукашенко: СНГ состоялось, но нуждается в совершенствовании


Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли, сокращение до минимума ограничений и изъятий, а также устранение технических барьеров и унификацию правил госзакупок. В списке задач остается и формирование общих рынков товаров и услуг.

2021 - год председательства Беларуси в СНГ


О. Гайдукевич: председательство - это возможность эффективно отстаивать национальные интересы


Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси"Председательство в СНГ для нас - это уникальная возможность решать наши интересы, отстаивать более эффективно. Второй момент, растет геополитическое противостояние в регионе, давление на страны СНГ: на Россию, на Беларусь. Мы видим, что международные структуры действуют двойными, тройными стандартами. Мы видим, что вводятся санкции незаконно, в том числе и в отношении Беларуси вопреки всем международным нормам, вопреки всем международным договорам. Мы видим, что международное право в мире превращается в инструмент давления на определенные страны и ничего общего с законностью и правдой. Поэтому что делать в этих условиях? Укреплять отношения с теми странами, которые мыслят одинаково, с теми странами, которые готовы вместе с нами отстаивать наши национальные интересы".

А. Савиных: Кризис показал - лучше держаться вместе



Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "И пандемия, и экономический кризис, который нарастает во всем мире, показывают, что лучше держаться вместе, лучше укреплять связи с близлежащими странами, с которыми есть и историческая, и экономическая общность, поскольку именно такая политика в большей степени способствует сохранению благосостояния и собственных граждан, и граждан сопредельных стран".

Беларусь намерена продолжить совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. А также  продолжить работу по активизации инвестдеятельности, расширения промышленной кооперации и поиска общих точек экономического роста. Концепцию своего председательства Беларусь обнародует чуть позже. Следующий саммит СНГ пройдет 15 октября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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