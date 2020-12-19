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Воскресенский рассказал подробности условий освобождения Бабарико

20.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Политолог Юрий Воскресенский рассказал о разговоре Александра Лукашенко и Виктора Бабарико в эфире телеканала СТВ.

"Когда член президиума КС давала интервью, она сказала, что Виктору Бабарико ставили условия. Я позволил себе раскрыть условия. Когда Бабарико спросил: "Что со мной?", президент сказал: "Все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги – и не будешь сидеть".

Бабарико отметил, что ничего не присваивал, а у Лукашенко неверная информация. Глава государства сказал, что в таком случае будет открытый суд.

Песочница с БелАЗами

Воскресенский рассказал о работе круглых столов демократических сил. Один из них был посвящен Всебелорусскому народному собранию. КСДС упрекают в том, что его представители согласились на "песочницу", которую для них одобрила власть.

"Да, это песочница, но мы планируем ее превратить в песчаный карьер, где будут ездить БелАЗы", – сказал Воскресенский.

Он полагает, что, увидев конструктивную повестку, власть также сможет взять конструктивный тон.

Политическая амнистия

"Фактически КСДС является правозащитной организацией. Мы будем формировать свои списки", – сказал Воскресенский и добавил: КСДС предлагает рассмотреть вариант политической амнистии.

© Sputnik Анна Нефедова
Воскресенский: мы собираем подписи за политическую амнистию

Он отметил, что едва КСДС запустил эту идею, он столкнулся со шквалом критики от "заграничной оппозиции".

"Потому что им нужны козыри", – считает Воскресенский.

Он также обратился к тем, кто сейчас находится в СИЗО. По мнению политолога, для "заграничной" оппозиции выгодно, чтобы политзаключенные оставались в местах лишения свободы.

"Пусть все ребята в СИЗО знают – те граждане хотят, чтобы ребята сидели", – сказал политолог, обращаясь к задержанным.

Что за метаморфозы?

Изменении в своих политических взглядах, а также во взглядах ряда чиновников, которые стали в оппозицию к действующей власти, политолог комментирует следующим образом.

"Мне кажется, ими движут личные амбиции, которые не были реализованы", – говорит Воскресенский.

Он считает, что политик не может 25 лет работать на режим и в один день стать демократом.

"Вдруг 9-10 августа, не раньше, рвет на себе рубаху и говорит, что он демократ. Ну какой это лидер? Лидер должен страдать со своим народом за свои идеалы", – считает Воскресенский.

Политолог полагает, что лидер должен вернуться и возглавить борьбу.

Он также прокомментировал желание оппозиции ввести жесткие санкции. Политолог считает, что при реализации такого плана "страна превратится в пепелище".

Внутривидовая борьба

Воскресенский рассказал о критике, которая поступает в его адрес.

© CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / 2017-12-10
Шкляров о Беларуси: СИЗО – ГУЛАГ, но Лукашенко любит страну

"Внутривидовая борьба – самая жесткая, мне все об этом говорили, но для меня это было открытием. Шаг влево, шаг вправо от генеральной линии, попытка думать, анализировать, встречается с такой реакцией", – сказал Воскресенский.

Он прокомментировал критику, с которой столкнулся не только он сам, но и политолог Виталий Шкляров, который в эфире "Эхо Москвы" поделился своими впечатлениями от встречи с Лукашенко.

"Поделился своими чувствами, эмоциями, за что был линчеван", – прокомментировал Воскресенский.

В ненависти нет позитивной повестки, она рано или поздно приведет к проблемам, считает Воскресенский.

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Теги: Минск
 
 
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