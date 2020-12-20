Источник материала: БелаПАН

Гродно, 20 декабря. Жители Гродно в очередное протестное воскресенье, 20 декабря, вышли на прогулки по центру города и своим районам в одежде красного и белого цветов.

Гродненцы проводили протестные акции "по-партизански", гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов, кто-то — с бело-красно-белым флагом на сумке или на шапке. В центре города, на Советской улице, скандировали "Жыве Беларусь!". Улицу и одноименную площадь патрулировали милиционеры и омоновцы в форме и штатском.

По сведениям лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна", задержали четырех местных жителей, среди них Андрей Янкович, который ранее выходил с частично выбритой головой и плакатом "Ненастаяшчы прэзідэнт", уличный музыкант Антон Силич. Для проверки документов и профилактической беседы силовики в штатском задерживали журналисток БелаПАН Марину Харевич и газеты "Наша слова" Елену Ковальчук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно протестующие гуляли в центре города, несколько человек задержано Гродно, 20 декабря. Жители Гродно в очередное протестное воскресенье, 20 декабря, вышли на прогулки по центру города и своим районам в одежде красного и белого цветов....

Марина Харевич, БелаПАН.