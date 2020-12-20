﻿ Гродненские журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук освобождены после проверки документов и "профилактической беседы". 21.by
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Гродненские журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук освобождены после проверки документов и "профилактической беседы"

21.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова") освобождены после проверки документов и "профилактической беседы", сообщила Харевич.

Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".

На 19.30 правозащитникам известно о задержании не менее 141 человека в Минске, Гродно, Витебске, Борисове, Смиловичах (Червенский район Минской области), Новополоцке, Солигорске, Боровлянах (Минский район), Радошковичах (Молодечненский район Минской области).


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Минск, 20 декабря. Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова") освобождены после проверки документов и...
 
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