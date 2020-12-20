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Гродненские журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук освобождены после проверки документов и "профилактической беседы"
21.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 декабря. Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова") освобождены после проверки документов и "профилактической беседы", сообщила Харевич.
Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".
На 19.30 правозащитникам известно о задержании не менее 141 человека в Минске, Гродно, Витебске, Борисове, Смиловичах (Червенский район Минской области), Новополоцке, Солигорске, Боровлянах (Минский район), Радошковичах (Молодечненский район Минской области).
БелаПАН.
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Гродненские журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук освобождены после проверки документов и "профилактической беседы"
Минск, 20 декабря. Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова") освобождены после проверки документов и...
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