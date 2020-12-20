Источник материала: БелаПАН

Брест, 20 декабря. В Бресте 20 декабря акция протеста "Марш народного трибунала" прошла в центре и одном из микрорайонов.

На бульваре Космонавтов в центральной части города около 30 человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности. В микрорайоне Восток около 50 человек с бело-красно-белыми флагами прошли по улице Молодогвардейской. Участники скандировали "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!".

"Сведений о задержании участников этих акций пока нет", — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна", один человек был задержан на улице Гоголя в центре Бреста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте воскресные акции протеста прошли в центре и одном из микрорайонов Брест, 20 декабря. В Бресте 20 декабря акция протеста "Марш народного трибунала" прошла в центре и одном из микрорайонов. На бульваре Космонавтов в центральной...

Лариса Шиганова, БелаПАН.