Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста задержано около 100 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", — сообщила столичная милиция.

В релизе подчеркивается, что "сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

По данным правозащитников на 17.50, в целом по стране задержано не менее 72 человек, в том числе 50 — в Минске, по 7 — в Гродно и Смиловичах (Червенский район Минской области), по 1 — в Бресте, Витебске, Борисове, Радошковичах (Молодечненский район Минской области), Боровлянах (Минский район), Новополоцке и Солигорске.

Среди задержанных гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и еженедельника "Наша слова" Алена Ковальчук (освобождены), сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун, фотограф и дизайнер Егор Шумский.

Волонтерский телеграмм-канал "Списки задержанных" приводит фамилии 78 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании около 100 участников акций протеста Минск, 20 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста задержано около 100 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома. "Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы...

БелаПАН.