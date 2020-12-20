﻿ ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании около 100 участников акций протеста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании около 100 участников акций протеста

21.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста задержано около 100 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", — сообщила столичная милиция.

В релизе подчеркивается, что "сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

По данным правозащитников на 17.50, в целом по стране задержано не менее 72 человек, в том числе 50 — в Минске, по 7 — в Гродно и Смиловичах (Червенский район Минской области), по 1 — в Бресте, Витебске, Борисове, Радошковичах (Молодечненский район Минской области), Боровлянах (Минский район), Новополоцке и Солигорске.

Среди задержанных гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и еженедельника "Наша слова" Алена Ковальчук (освобождены), сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун, фотограф и дизайнер Егор Шумский.

Волонтерский телеграмм-канал "Списки задержанных" приводит фамилии 78 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста задержано около 100 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома. "Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика