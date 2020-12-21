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Воскресные акции протеста проходили с утра до вечера, задержано более 150 человек
21.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 21 декабря. Пятый раз подряд воскресные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих прошли в децентрализованном формате.
Первая демонстрация в рамках объявленного в соцсетях Марша народного трибунала состоялась еще до рассвета в минском микрорайоне Сухарево. Акции продолжились днем и с наступлением темноты. Оценить количество участников не представляется возможным.
ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании около 100 человек. По
Среди задержанных гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и еженедельника "Наша слова" Алена Ковальчук (освобождены), сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун (отпущен после составления протокола), фотограф и дизайнер Егор Шумский, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета Виктор Якубов, гражданин России Иван Магдыч.
Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" приводит 146 фамилий. В прошедшее воскресенье задержано примерно вдвое меньше граждан, чем неделей ранее.
20 декабря стало 134-м днем протестов.
БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Пятый раз подряд воскресные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих прошли в...
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