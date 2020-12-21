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Лукашенко назначил новых председателя ГТК и уполномоченного по делам религий и национальностей

21.12.2020 12:47 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко 21 декабря произвел ряд кадровых назначений, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

Председателем Государственного таможенного комитета назначен Владимир Орловский. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК.

Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей. Ранее он работал заместителем министра труда и социальной защиты.

Лукашенко также да согласие на назначение: 

Дениса Дишука — председателем Березинского райисполкома;

Юрия Панфилова — главой администрации Октябрьского района Витебска;

Алексея Героева — главой администрации Железнодорожного района Витебска;

Елены Богдан — первым заместителем министра здравоохранения;

Дмитрия Чередниченко — заместителем министра здравоохранения; 

Ивана Лавриновича — заместителем министра труда и социальной защиты; 

Сергея Митянского — заместителем министра экономики; 

Михаила Гриба — членом Минского горисполкома.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко 21 декабря произвел ряд кадровых назначений, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Председателем Государственного...
 
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