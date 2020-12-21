ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назначил главу ГТК, провел ротацию в Минздраве и Минсоцтруда

21.12.2020 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Президент Беларуси во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов в преддверии Нового года.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко наградил Мясниковича и Кочанову орденами

Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК. Должность стала вакантной месяц назад после того, как Юрий Сенько отправился послом в Поднебесную.

Новым уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак, который сменил на этой должности после четырнадцати лет работы Николая Гуляко.

Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты после того, как его предшественник стал уполномоченным по делам религий и национальностей.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Пост первого заместителя министра здравоохранения заняла Елена Богдан. Вместо нее должность замминистра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко обсудил экономические итоги с главой Минской области

Вертикаль местного порядка

Согласно решению главы государства пост председателя Березинского райисполкома займет Денис Дишук, который раньше отвечал за аграрный сектор в Столбцовском райисполкоме.

В Витебске в Октябрьском районе теперь новый глава администрации. Юрий Панфилов пришел на эту должность с аналогичной в Железнодорожном районе.

С сегодняшнего дня Железнодорожный район Витебска возглавит Алексей Героев, который прежде был первым заместителем главы администрации Октябрьского района северной столицы. Также членом Минского горисполкома назначен Михаил Гриб.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сменился в понедельник и уполномоченный по делам религий и национальностей, также глава государства назначил представителей местной вертикали.
 
Новости дня
Новости политики
 
Воскресные акции протеста проходили с утра до вечера, задержано более 150 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика