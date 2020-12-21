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Президент назначил главу таможенного комитета
21.12.2020 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНеделя началась с заметных кадровых решений президента. Так, на должность председателя таможенного комитета главой государства назначен Владимир Орловский. Это для него повышение с позиции первого зама в ведомстве. Должность больше месяца была вакантна после того, как Юрий Сенько получил важную дипломатическую миссию в Китае. Александр Румак назначен президентом уполномоченным по делам религий и национальностей. В зоне его ответственности координация работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране.
Кадровые решения президента
Также есть изменения в региональной власти. Их немного – в целом вертикаль управления на местах сформирована и пока кардинальное переформатирование в регионах не требуется. Сегодня произошла ротация глав районов в Витебске и назначение в Минской области. Так, например, Денис Дишук возглавит Березинский райисполком.
Есть интересные управленцы, кандидатуры которых президент согласовал в рабочем порядке. Кадровые изменения затронули пул заместителей в некоторых министерствах. Усиление в Минздраве - Дмитрий Чередниченко согласован заместителем, Елена Богдан теперь первый замминистра здравоохранения. Экс-помощник президента по Гродненской области Иван Лавринович будет работать заместителем министра труда и социальной защиты. На повышение пошел Сергей Митянский - теперь он замминистра в экономическом ведомстве.
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Неделя началась с заметных кадровых решений президента. Так, на должность председателя таможенного комитета главой государства назначен Владимир Орловский. Это...
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