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Лукашенко провел очередные кадровые изменения

21.12.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 21 декабря, Александр Лукашенко назначил новых управляющих и замминистров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сегодня должно было осуществиться 11 назначений, но Лукашенко отказался назначать гендиректора телеканала СТВ без личной встречи. Должность пока что вакантна, поскольку неизвестно, когда состоится беседа кандидата на должность и действующего президента. Бывший директор телеканала Игорь Луцкий в июне назначен министром информации.

Таким образом, произошло 10 назначений:

  • Орловского Владимира Николаевича - Председателем Государственного таможенного комитета (ранее первый зампредседатель ГТК);
  • Румака Александра Алексеевича - Уполномоченным по делам религий и национальностей (ранее заместитель министра труда и социальной защиты);
  • Дишука Дениса Игоревича - председателем Березинского райисполкома;
  • Панфилова Юрия Анатольевича - главой администрации Октябрьского района г.Витебска (ранее был на аналогичной должности в Железнодорожном районе Витебска);
  • Героева Алексея Михайловича - главой администрации Железнодорожного района г.Витебска;
  • Богдан Елены Леонидовны - Первым заместителем Министра здравоохранения (ранее занимала должность замминистра);
  • Чередниченко Дмитрия Владимировича - Заместителем Министра здравоохранения (ранее был первым заместителем председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома);
  • Лавриновича Ивана Антоновича  - Заместителем Министра труда и социальной защиты (был помощником президента по Гродненской области);
  • Митянского Сергея Витальевича - Заместителем Министра экономики (ранее начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики);
  • Гриба Михаила Вячеславовича - членом Минского горисполкома.

Во время назначения Александра Румака Лукашенко особенно отметил важность его назначения. Румак должен сохранить межконфессиональный мир в стране.
«Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что очень тщательно подбирали кандидата на должность уполномоченного по делам религий и национальностей, а Румак отлично подходит:

«Сошлись на том, что Вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с администрацией президента».

Лукашенко рассказал, что в будущем Юрию Панфилову будет предложена более ответственная должность, а сейчас за ним будут очень пристально следить.

«Если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, так тем более», - заявил Александр Лукашенко. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня, 21 декабря, Александр Лукашенко назначил новых управляющих и замминистров. Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
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