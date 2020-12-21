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Лукашенко провел очередные кадровые изменения
21.12.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 21 декабря, Александр Лукашенко назначил новых управляющих и замминистров. Об этом
Сегодня должно было осуществиться 11 назначений, но Лукашенко отказался назначать гендиректора телеканала СТВ без личной встречи. Должность пока что вакантна, поскольку неизвестно, когда состоится беседа кандидата на должность и действующего президента. Бывший директор телеканала Игорь Луцкий в июне назначен министром информации.
Таким образом, произошло 10 назначений:
Во время назначения Александра Румака Лукашенко особенно отметил важность его назначения. Румак должен сохранить межконфессиональный мир в стране.
Он подчеркнул, что очень тщательно подбирали кандидата на должность уполномоченного по делам религий и национальностей, а Румак отлично подходит:
«Сошлись на том, что Вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с администрацией президента».
Лукашенко рассказал, что в будущем Юрию Панфилову будет предложена более ответственная должность, а сейчас за ним будут очень пристально следить.
«Если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, так тем более», - заявил Александр Лукашенко.
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Сегодня, 21 декабря, Александр Лукашенко назначил новых управляющих и замминистров. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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