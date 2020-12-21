Лукашенко провел очередные кадровые изменения

Сегодня, 21 декабря, Александр Лукашенко назначил новых управляющих и замминистров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сегодня должно было осуществиться 11 назначений, но Лукашенко отказался назначать гендиректора телеканала СТВ без личной встречи. Должность пока что вакантна, поскольку неизвестно, когда состоится беседа кандидата на должность и действующего президента. Бывший директор телеканала Игорь Луцкий в июне назначен министром информации.

Таким образом, произошло 10 назначений:

Орловского Владимира Николаевича - Председателем Государственного таможенного комитета (ранее первый зампредседатель ГТК);

- Председателем Государственного таможенного комитета (ранее первый зампредседатель ГТК); Румака Александра Алексеевича - Уполномоченным по делам религий и национальностей (ранее заместитель министра труда и социальной защиты);

- Уполномоченным по делам религий и национальностей (ранее заместитель министра труда и социальной защиты); Дишука Дениса Игоревича - председателем Березинского райисполкома;

- председателем Березинского райисполкома; Панфилова Юрия Анатольевича - главой администрации Октябрьского района г.Витебска (ранее был на аналогичной должности в Железнодорожном районе Витебска);

- главой администрации Октябрьского района г.Витебска (ранее был на аналогичной должности в Железнодорожном районе Витебска); Героева Алексея Михайловича - главой администрации Железнодорожного района г.Витебска;

- главой администрации Железнодорожного района г.Витебска; Богдан Елены Леонидовны - Первым заместителем Министра здравоохранения (ранее занимала должность замминистра);

- Первым заместителем Министра здравоохранения (ранее занимала должность замминистра); Чередниченко Дмитрия Владимировича - Заместителем Министра здравоохранения (ранее был первым заместителем председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома);

- Заместителем Министра здравоохранения (ранее был первым заместителем председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома); Лавриновича Ивана Антоновича - Заместителем Министра труда и социальной защиты (был помощником президента по Гродненской области);

- Заместителем Министра труда и социальной защиты (был помощником президента по Гродненской области); Митянского Сергея Витальевича - Заместителем Министра экономики (ранее начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики);

- Заместителем Министра экономики (ранее начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики); Гриба Михаила Вячеславовича - членом Минского горисполкома.

Во время назначения Александра Румака Лукашенко особенно отметил важность его назначения. Румак должен сохранить межконфессиональный мир в стране.

«Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что очень тщательно подбирали кандидата на должность уполномоченного по делам религий и национальностей, а Румак отлично подходит:

«Сошлись на том, что Вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с администрацией президента».

Лукашенко рассказал, что в будущем Юрию Панфилову будет предложена более ответственная должность, а сейчас за ним будут очень пристально следить.

«Если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, так тем более», - заявил Александр Лукашенко.