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Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали. Неделя началась с кадровых решений президента
21.12.2020 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Экономика и люди в регионах, межконфессиональный мир, четкая работа министерств
Такой круг вопросов президент очертил перед новыми управленцами. По итогам кадрового понедельника Владимир Орловский назначен главой государства председателем Государственного таможенного комитета. Это для него повышение с позиции первого зама в ведомстве. Должность больше месяца была вакантна после того, как Юрий Сенько получил важную дипломатическую миссию в Китае. Александр Румак назначен президентом уполномоченным по делам религий и национальностей. В зоне его ответственности координация работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране.
Президент: В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир
Несмотря на то что назначены руководители в разные сферах, перед ними одна общая сверхзадача - работать результативно. Продвигать на своем посту Беларусь в экономической сфере, а также действовать на укрепление согласия в обществе.
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