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Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали. Неделя началась с кадровых решений президента

21.12.2020 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Экономика и люди в регионах, межконфессиональный мир, четкая работа министерств

Такой круг вопросов президент очертил перед новыми управленцами. По итогам кадрового понедельника Владимир Орловский назначен главой государства председателем Государственного таможенного комитета. Это для него повышение с позиции первого зама в ведомстве. Должность больше месяца была вакантна после того, как Юрий Сенько получил важную дипломатическую миссию в Китае. Александр Румак назначен президентом уполномоченным по делам религий  и национальностей. В зоне его ответственности координация работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране.

Президент: В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир

Несмотря на то что назначены руководители в разные сферах, перед ними одна общая сверхзадача - работать результативно. Продвигать на своем посту Беларусь в экономической  сфере, а также действовать на укрепление согласия  в обществе.

Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали. Неделя началась с кадровых решений президента


Президентом согласованы назначения в местной вертикали власти

Также есть изменения в региональной власти. Их немного. В целом вертикаль управления на местах сформирована и пока кардинальное переформатирование в регионах не требуется. Сегодня произошла ротация глав районов в Витебске и назначение в Минской области. Так, например, Денис Дишук возглавит Березинский райисполком.

Кадровые решения президента: обновлен пул заместителей в министерствах

Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали. Неделя началась с кадровых решений президента

Есть интересные кадры, которые президент согласовал в рабочем порядке. Изменения затронули пул заместителей в некоторых министерствах.
Усиление в Минздраве: Дмитрий Чередниченко согласован заместителем, а Елена Богдан теперь  первый замминистра здравоохранения.  Экс-помощник президента по Гродненской области Иван Лавринович будет работать заместителем министра труда и социальной защиты. На повышение пошел Сергей Митянский - теперь он замминистра в экономическом ведомстве.


 
Теги: Витебск
 
 
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Экономика и люди в регионах, межконфессиональный мир, четкая работа министерств Такой круг вопросов президент очертил перед новыми управленцами. По итогам...
 
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