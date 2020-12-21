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Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в режиме онлайн
21.12.2020 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в режиме онлайн - коррективы внесла пандемия. Впрочем, по словам спикера, не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является другой вирус - вседозволенности со стороны отдельных государств, стремления к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права.
И сегодня же парламентарии приняли союзный бюджет на следующий год. Более 4,7 миллиарда российских рублей пойдут на финансирование совместных программ и мероприятий.
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Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир...
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