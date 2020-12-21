ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в режиме онлайн

21.12.2020 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в режиме онлайн - коррективы внесла пандемия. Впрочем, по словам спикера, не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является другой вирус - вседозволенности со стороны отдельных государств, стремления к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права.

И сегодня же парламентарии приняли союзный бюджет на следующий год. Более 4,7 миллиарда российских рублей пойдут на финансирование совместных программ и мероприятий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кадровый понедельник во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика