Кадровый понедельник во Дворце Независимости

Источник материала: БT

Понедельник во Дворце Независимости принес целый ряд назначений. Президент принял кадровые решения. Они затронули таможенный комитет и местную власть. Изменения претерпел правительственный пул: сразу в трех министерствах - смена заместителей руководителей. Особняком в кадровой повестке вопросы мира на почве религий и национальностей. Теперь в стране новый уполномоченный по этим делам.

Президент отметил: эти назначения в нынешних реалиях крайне важны для страны. Отбор кандидатов был очень тщательным - время требует такого щепетильного подхода к кадровой политике. На госслужбе ждут профессионалов, верных стране и своему делу. Ольга Анищенко представит персоналии.

Наверняка, никто не станет утверждать, что в нынешнем году это финальная точка в кадровой политике года. Но от этого сегодняшние назначения не теряют ощущения, что называется, "должностей под елочку". Природа госуправления тоже не терпит пустоты. Особенно если вакансии из числа тех, что не подождут до нового года.

Президент назначил нового главу таможенного комитета

В стране новый глава белорусской таможни. Как говорится, заждались. Прежний - Юрий Сенько - получил дипломатическую должность и отправляется послом в Китай. Обезглавленным таможенный комитет был чуть более месяца. И вот на смену приходит Владимир Орловский, бессменный первый заместитель комитета последние пять лет. В свое время работал на восточных рубежах страны, после на западных. А вообще, ас своего дела. Если учесть, что его служба "в органах" практически ровесница белорусского суверенитета. Профессионал, скажет президент. Но сегодня важно еще и другое.









ГТК намерен сосредоточиться на развитии электронной таможни

Таможня всегда сигнализирует о ситуации в экономике. То ли кризис, то ли пандемия, или, наоборот, подъем экономической активности - таможня достоверно знает, бойко ли идет торговля в масштабах региона. А развивая логистические возможности, можно неплохо зарабатывать. Ведь от того, как быстро и надежно встречают и провожают перевозчика на границе, зависит привлекательность торгово-транспортных артерий Беларуси. Главное, говорит новый глава, чтобы все таможенные процедуры стали буквально минутным делом. Сейчас оформление большинства иностранных грузов занимает порядка двух часов. Но не двое суток, как прежде. И все же есть к чему стремиться.

Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей

Не экономикой единой живет страна - подумается, когда в рабочем кабинете президента появится без пяти минут новый уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак. Острых противоречий, казалось бы, на этой ниве в белорусской истории не случалось: в мире и согласии живут все, кто волей случая или судьбы очутился на нашей земле. Кто бежал от войны, нашел здесь вторую половинку или дело жизни. Кто ходит в храм разными дорогами. Разные люди, взгляды и религии не стали яблоком раздора. Не будут и впредь.

Президент: В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир

Новый уполномоченный - выходец из Министерства труда и социальной защиты, в прошлом - заместитель министра, курировал вопросы социальной помощи и обслуживания. В пресс-центре - логичный интерес: одно дело - соцподдержка, и совсем другое - конфессиональный мир. Все же не одного поля ягоды. А придется справляться! Но новый глава готов парировать любые вопросы и даже проводить параллели. И кажется, все логично.

А. Румак: Нам нужно ценить то, что у нас сегодня есть в белорусском обществе

На вакантное место замминистра труда и соцзащиты сегодня же согласован Иван Лавринович, экс-помощник президента по Гродненской области. Новый заместитель и в Минэкономики. Сергей Митянский шагает с должности начальника главного управления. Усилен еще и Минздрав. Место первого зама пустовало без малого месяц - после назначения министра. И сегодня согласована кандидатура Елены Богдан, а также еще одного заместителя - Дмитрия Чередниченко. Он приходит в министерство из столичного комитета по здравоохранению.







Президентом согласованы назначения в местной вертикали власти

В региональном разрезе назначенцев немного. Ротацией отмечены лишь Минская область и Витебск. Причем, в городе на Двине поменяли глав двух районов - Железнодорожного и Октябрьского. Шутка ли - местами. Президент, конечно, попросит объяснений. Но согласится с назначенцами. Раз уж Родина позвала, что тут скажешь?!

Среди райисполкомов новый глава лишь в одном - Березино возглавит Денис Дишук. Переезжать с прежней службы далеко не придется. Работал в Столбцах по аграрной линии. Путь близкий. Назначая, президент вспомнит местные красоты района. Но... попросит нового главу все же держать в уме экономические приоритеты.

Для Дениса Дишука Березино город новый, как он после признается. Но председатель не против изучить место новой службы вдоль и поперек. Одним словом, готов подойти к делу с полной ответственностью, а еще с гарантией - двери рабочего кабинета не будет держать на замке.

Держать руку на пульсе экономики или действовать на укрепление согласия и мира - какими бы ни были точечные задачи, общая для всех одна - работать на результат! Потенциал назначенцев позволяет. Не зря ведь каждый проходит троекратный отбор прежде, чем кандидата утвердят окончательно. Но время такое - требует щепетильного подхода к кадровой политике! Когда в цене не только профессионализм, но и верность стране и делу.