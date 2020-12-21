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Китай поддерживает суверенитет Беларуси, выступая против односторонних санкций

22.12.2020 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития твердо поддерживает Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Пекин выступает против использования односторонних санкций или их угроз в международных отношениях. Руководство Китая убеждено, что "правительство и народ Беларуси обладают способностью и мудростью решать свои собственные проблемы и восстанавливать политическую стабильность и социальный мир".

 
 
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Усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития твердо поддерживает Китай. Об этом заявил официальный...
 
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