Китай поддерживает суверенитет Беларуси, выступая против односторонних санкций

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Усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития твердо поддерживает Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Пекин выступает против использования односторонних санкций или их угроз в международных отношениях. Руководство Китая убеждено, что "правительство и народ Беларуси обладают способностью и мудростью решать свои собственные проблемы и восстанавливать политическую стабильность и социальный мир".