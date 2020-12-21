|
Генпрокуратура возбудила против КС и Тихановской новые уголовные дела
22.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура возбудила новые уголовные дела против Светланы Тихановской и членов Координационного совета. Одно из них - в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко.
Фигурантами нового уголовного дела стали члены президиума КС, а также Алексей Леончик, который является главой фонда помощи BY_help.
«Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса. (...) В отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса», - говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Дипломат подозревается в том, что путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами (6077 рублей по курсу Нацбанка), которые использовал в личных целях, чем причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентине. Астапенко подал в отставку 23 сентября — в день инаугурации Лукашенко, с просьбой об увольнении с должности по соглашению сторон, он публично осудил насилие со стороны силовиков и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным» правителем. В ноябре он присоединился к Народному антикризисному управлению (НАУ).
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Генпрокурор Беларуси Александр Конюк 20 августа
Давление на членов Координационного совета со стороны властей оказывается с самого начала его возникновения: Светлане Тихановской
КС продолжает активно работать из-за рубежа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура возбудила новые уголовные дела против Светланы Тихановской и членов Координационного совета. Одно из них - в отношении бывшего посла...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)