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Мезенцев: конституционная реформа в РБ позволит наладить диалог в обществе

22.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Конституционная реформа в Республике Беларусь позволит выйти на новый этап совершенствования диалога власти и общества, считает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проблема конституционной реформы №1

В Беларуси сейчас активно идет подготовка к конституционной реформе. В этом процессе участвуют депутаты, правоведы и широкая общественность. Мезенцев отмечает, что работа по совершенствованию главного закона страны должна вестись для людей и будет способствовать росту авторитета страны.

"Парламентарии России убеждены, что конституционная реформа в Республике Беларусь позволит выйти на новый этап совершенствования диалога власти и общества, расширить масштабы социального контракта, когда миллионы граждан выступают за рост авторитета своей страны, за обеспечение конкурентоспособности экономики Беларуси, но и за упрочение многогранных отношений с Россией", - цитирует Мезенцева РИА Новости.

Поддерживать общенациональный диалог

В понедельник в режиме видеосвязи прошла 55-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, где был затронут ряд знаковых моментов, в частности, принят бюджет Союзного государства и план международной деятельности.

© Sputnik / Евгений Биятов
Россия поддерживает идею Беларуси о проведении конституционной реформы

Мезенцев подчеркнул, что сейчас существуют санкционное давление на Россию и Беларусь и " правила двойных стандартов", поэтому одним из важных итогов сессии стала подтвержденная готовность парламентариев отвечать "наступательно на несправедливые упреки" западных партнеров.

Посол сказал, что российские депутаты и сенаторы поддерживают своих коллег из Национального собрания в республике. В частности, в стремлении слышать людей, активно поддерживать общенациональный диалог, без всякого вмешательства, "давления и псевдопосредничества извне".

Сейчас комиссии Парламентского Собрания поручено проработать инициативы, которые смогут стать основой для союзных программ. Это умножит парламентское взаимодействие между Россией и Беларусью, дополнит новым реальным содержанием межгосударственные отношения, считает Мезенцев.

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Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси ранее уже неоднократно заявляли о намерении реформировать действующую Конституцию страны.
 
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