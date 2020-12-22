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«Акт о демократии в Беларуси» одобрили в США

22.12.2020 10:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Акт о демократии 2020 года дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против представителей Беларуси в связи с предстоящими выборами и событиями после них.

Документ называется - «Акт о суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).

Законопроект был подготовлен конгрессменом Крисом Смитом, который был одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

В ближайшее время на основании акта планируется введение визовых запретов:

  1. для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;
  2. бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству;
  3. сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);
  4. членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;
  5. правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки, сообщает телеграм-канал Народного антикризисного управления.

Там указано, что нынешний Акт о демократии в Беларуси имеет следующие положения:

  • признание Координационного совета законным институтом для диалога о мирной передаче власти и непризнание Александра Лукашенко законно избранным руководителем Беларуси;
  • призыв к проведению новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;
  • призыв освободить всех политзаключенных без всяких предварительных условий;
  • поддержка стремления народа Беларуси к свободе вероисповедания;
  • возможность оказания помощи в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
  • непризнание США включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
  • требование от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
  • поддержка белорусских СМИ и IT-сектора.

Финансовые санкции

«Новый закон запрещает финансовую помощь режиму Александру Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.
 
Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.
 
Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.
 
Ранее документ был одобрен Палатой представителей. Теперь его должен подписать действующий президент США Дональд Трамп. Если он не сделает этого, закон вступит в силу без подписания. У президента также есть право наложить вето, но это маловероятно», - пишет НАУ.
 

По словам сенатора США Джима Риша, председателя комитета Сената по международным отношениям, это решение подтверждает поддержку США белорусского народа.

 
О санкциях Евросоюза читайте здесь.

 
 
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Акт о демократии 2020 года дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против представителей Беларуси в связи с предстоящими выборами и...
 
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