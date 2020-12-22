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«Акт о демократии в Беларуси» одобрили в США
22.12.2020 10:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Акт о демократии 2020 года дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против представителей Беларуси в связи с предстоящими выборами и событиями после них.
Документ называется - «Акт о суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).
Законопроект был
В ближайшее время на основании акта планируется введение визовых запретов:
Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки,
Там указано, что нынешний Акт о демократии в Беларуси имеет следующие положения:
Финансовые санкции
«Новый закон запрещает финансовую помощь режиму Александру Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.
Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.
Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.
Ранее документ был
По
О санкциях Евросоюза читайте
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Акт о демократии 2020 года дает президенту США дополнительные полномочия по введению санкций против представителей Беларуси в связи с предстоящими выборами и...
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