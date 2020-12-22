Сенат США включил в проект бюджета на 2021 год Акт о демократии в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty).

"Этот закон вносит поправки в Закон о демократии в Беларуси 2004 г., чтобы вновь предпринять санкционные меры в отношении тех, кто причастен к подавлению основных свобод белорусов со стороны Александра Лукашенко во время и после выборов 9 августа 2020 года", - говорится в документе.

Что и кому дает этот закон?

Законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" был одобрен палатой представителей Конгресса США 18 ноября. Теперь его включили в проект бюджета на 2021 финансовый год. Как ожидается, пакет вскоре примет Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ".

Кроме того, законопроект расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению поствыборных протестов в стране. Так, президент США будет в праве заблокировать американскую визу любого человека из Беларуси, который участвовал в фальсификации выборов.

Документ также расширяет и разрешенную Беларуси помощь. Предполагается, что он поможет стране "в противодействии интернет-цензуре", поддержит работу активистов, политических беженцев, покидающих Беларусь, расследование нарушений прав человека. Кроме того, законопроект призван помочь населению в противодействии COVID-19.

Требования США

Санкции против Беларуси

США, согласно законопроекту, не признают действующего президента Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси". В документе содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".

В отношении Беларуси действуют три пакета санкций ЕС. Первые два появились в октябре и ноября , последний был опубликован 17 декабря . В "черные списки" вошли в общей сложности 84 фамилии и семь юридических лиц. Среди имен, в отношении которых Евросоюз введет санкции, - президент страны Александр Лукашенко. Один из пакетов санкций поддержала Канада, а также ряд других стран.

Беларусь уже вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако МИД страны объявил о том, что подготовил еще один "чувствительный ответ" в отношении Евросоюза.

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