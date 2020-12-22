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Координационный совет намерен добиться международной оценки действий Генпрокуратуры

22.12.2020 12:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Координационном совете будут добиваться международной оценки действий Генеральной прокуратуры, которая накануне возбудила очередные уголовные дела в отношении его членов.

Как рассказала член президиума совета Ольга Ковалькова на youtube-канале КС 21 декабря, обращаться для оценки действий Генпрокуратуры Беларуси КС намерен  в международные институции.

«Координационный совет внутри белорусского общества, в резолюции Европарламента признан представительным органом белорусского общества. Акт о демократии в Беларуси, который в ближайшие дни должен быть принят Сенатом США, также говорит о роли КС в жизни Беларуси как представительного органа белорусского общества и площадки для переговоров», - отметила Ковалькова. 

Политик также подчеркнула, что КС - это площадка для переговоров и преодоления политического кризиса, которая в своей работе использует исключительно правовые инструменты и опирается на Конституцию. Возбуждение в отношении членов КС очередных уголовных дел Ковалькова назвала инструментом давления на активных людей.

«Люди, которые пытаются удерживать власть, против которых и нужно возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности, нервничают, пытаются продолжать активные репрессии в отношении гражданского общества. Но эти люди не понимают, что людей, которые с ними не согласны, большинство и они никогда не смирятся и не полюбят тех, кто осуществляет в отношении них противоправные действия и репрессии», — полагает Ковалькова.

Напомним, что Генеральная прокуратура 21 декабря возбудила новые уголовные дела против Светланы Тихановской и членовКоординационного совета. Одно из них - в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко.

 
 
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В Координационном совете будут добиваться международной оценки действий Генеральной прокуратуры, которая накануне возбудила очередные уголовные дела в...
 
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