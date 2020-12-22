Координационный совет намерен добиться международной оценки действий Генпрокуратуры

В Координационном совете будут добиваться международной оценки действий Генеральной прокуратуры, которая накануне возбудила очередные уголовные дела в отношении его членов.

Как рассказала член президиума совета Ольга Ковалькова на youtube-канале КС 21 декабря, обращаться для оценки действий Генпрокуратуры Беларуси КС намерен в международные институции.

«Координационный совет внутри белорусского общества, в резолюции Европарламента признан представительным органом белорусского общества. Акт о демократии в Беларуси , который в ближайшие дни должен быть принят Сенатом США, также говорит о роли КС в жизни Беларуси как представительного органа белорусского общества и площадки для переговоров», - отметила Ковалькова.

Политик также подчеркнула, что КС - это площадка для переговоров и преодоления политического кризиса, которая в своей работе использует исключительно правовые инструменты и опирается на Конституцию. Возбуждение в отношении членов КС очередных уголовных дел Ковалькова назвала инструментом давления на активных людей.

«Люди, которые пытаются удерживать власть, против которых и нужно возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности, нервничают, пытаются продолжать активные репрессии в отношении гражданского общества. Но эти люди не понимают, что людей, которые с ними не согласны, большинство и они никогда не смирятся и не полюбят тех, кто осуществляет в отношении них противоправные действия и репрессии», — полагает Ковалькова.