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Санкции США в отношении Беларуси противоречат Уставу ООН - эксперт

22.12.2020 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. США действуют в привычной парадигме сверхдержавы и используют старые методы в отношении стран, которые не соответствуют представлениям американоцентризма, такое мнение высказал председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

© REUTERS / Vincent Kessler
Великобритания присоединилась к санкциям в отношении Беларуси

Конгресс США одобрил "Акт о суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" - документ предусматривает новые санкции не только против белорусских граждан, но и россиян.

"Их мало смущает, что санкции противоречат уставу ООН и международному законодательству. Они привыкли ставить себя выше мирового сообщества, управление которым они привыкли считать своим исключительным правом. И по привычке стараются маскировать эти амбиции, выдавая заявление о защите прав и человека и демократии. Но, по сути, действуют формально и неубедительно", - отметил Савиных.

Новый документ вносит поправки в принятый в 2004 году закон о демократии в Беларуси. Ранее он был одобрен палатой представителей и теперь вместе с пакетом документов о бюджете отправится на подпись президенту США.

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Теги: Минск
 
 
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Американский сенат принял нормативный акт в нарушение международного законодательства - теперь пакет документов направлен президенту страны.
 
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