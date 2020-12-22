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Санкции США в отношении Беларуси противоречат Уставу ООН - эксперт
22.12.2020 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. США действуют в привычной парадигме сверхдержавы и используют старые методы в отношении стран, которые не соответствуют представлениям американоцентризма, такое мнение высказал председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.
© REUTERS / Vincent Kessler
Конгресс США
"Их мало смущает, что санкции противоречат уставу ООН и международному законодательству. Они привыкли ставить себя выше мирового сообщества, управление которым они привыкли считать своим исключительным правом. И по привычке стараются маскировать эти амбиции, выдавая заявление о защите прав и человека и демократии. Но, по сути, действуют формально и неубедительно", - отметил Савиных.
Новый документ вносит поправки в принятый в 2004 году закон о демократии в Беларуси. Ранее он был одобрен палатой представителей и теперь вместе с пакетом документов о бюджете отправится на подпись президенту США.
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Американский сенат принял нормативный акт в нарушение международного законодательства - теперь пакет документов направлен президенту страны.
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