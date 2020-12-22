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Сотрудничество Беларуси и Армении

22.12.2020 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь заинтересована в приходе армянского бизнеса в страну. Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом Армении. Армен Гевондян завершает дипмиссию в нашей стране. По оценке премьера, белорусско-армянское торгово-экономическое сотрудничество развивается плодотворно и конструктивно. Товарооборот вырос в этом году почти на 20 %  и составил 67,5 миллиона долларов. При этом мы больше поставляем, чем покупаем. К слову, стороны рассчитывают на еще большую динамику. И здесь сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза только в плюс.
 
 
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Беларусь заинтересована в приходе армянского бизнеса в страну. Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом Армении. Армен Гевондян...
 
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