Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудничество Беларуси и Армении Беларусь заинтересована в приходе армянского бизнеса в страну. Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом Армении. Армен Гевондян...

Беларусь заинтересована в приходе армянского бизнеса в страну. Это сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом Армении. Армен Гевондян завершает дипмиссию в нашей стране. По оценке премьера, белорусско-армянское торгово-экономическое сотрудничество развивается плодотворно и конструктивно. Товарооборот вырос в этом году почти на 20 % и составил 67,5 миллиона долларов. При этом мы больше поставляем, чем покупаем. К слову, стороны рассчитывают на еще большую динамику. И здесь сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза только в плюс.