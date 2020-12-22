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Президентом согласованы назначения в местной вертикали власти
22.12.2020 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭкономика и люди в регионах, межконфессиональный мир, четкая работа министерств.
Такой круг вопросов президент очертил перед новыми управленцами. По итогам кадрового понедельника Владимир Орловский назначенпредседателем Таможенного комитета. Это для него повышение с позиции первого зама в ведомстве. Должность больше месяца была вакантной после того, как Юрий Сенько возглавил дипломатическую миссию в Китае. Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей. В зоне его ответственностикоординация работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране.
Президент: В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мирТакже изменения в региональной власти. Произошла ротация глав районов в Витебске и назначение в Минской области. Так, например, Денис Дишук возглавит Березинский райисполком. Изменения затронули пул заместителей в некоторых министерствах.
Кадровые решения президента: обновлен пул заместителей в министерствахУсиление в Минздраве - Дмитрий Чередниченко согласован заместителем, а Елена Богдан теперь первый замминистра здравоохранения. Экс-помощник президента по Гродненской области Иван Лавринович будет работать заместителем министра труда и социальной защиты. На повышение пошел Сергей Митянский - теперь он замминистра в экономическом ведомстве.
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Экономика и люди в регионах, межконфессиональный мир, четкая работа министерств. Такой круг вопросов президент очертил перед новыми управленцами. По итогам...
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