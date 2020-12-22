Лукашенко пошел навстречу Папе Римскому в его просьбе за Кондрусевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить вопрос, касающийся главы белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича, получив соответствующую просьбу Понтифика, сообщил глава МИД Владимир Макей.

"Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов", - сообщил Макей журналистам во вторник в Минске.

По словам Макея, Папа Франциск направил своего посланника – Нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти - с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства.

"В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича", - сказал глава МИД Беларуси.

Министр также отметил, что приближается католическое Рождество Христово и "это тоже было соответствующим дополнительным аргументом" в пользу принятия решения по архиепископу Кондрусевичу, "несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной".

Папа Франциск - душевный человек

Глава МИД Беларуси также особо акцентировал внимание на том, что Беларусь и Святой Престол связывают "очень доверительные, тесные, дружеские контакты".

"И мы – Республика Беларусь и Государство Ватикан, всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием", - сказал Макей.

"Мы очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики", - отметил глава МИД .

По словам министра, главу белорусского государства и главу Ватикана связывают очень тесные, дружеские, личные отношения.

"Я знаю, что президент Беларуси с уважением относится к Папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и Папа Римский Франциск – душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии", - сказал Макей.

Ранее белорусский президент поднимал вопрос о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого с конца августа не впускают в страну. Президент акцентировал внимание на том, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Кондрусевич является гражданином Беларуси, но МВД проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

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