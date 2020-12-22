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Макей раскрыл некоторые подробности контрсанкций против ЕС
22.12.2020 15:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Ответ Беларуси на введенные Европейским союзом санкции будет чувствительным и серьезным, заявил во вторник глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей.
"Мы категорически не приемлем политику и логику санкций. Но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси", – сказал он.
По словам Макея, МИД внимательно изучил третий санкционный пакет ЕС и уже предложил ответные действия.
"Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией", – сообщил министр.
Он также уточнил, что будут предприняты и действия юридического характера в ответ на включение ряда белорусских предприятий и граждан в "черный список".
По словам Макея, уже принято решение об ограничении деятельности в республике некоторых политических фондов, будут пересмотрены планы по реализации ряда гуманитарных, образовательных и культурных программ, проводимых под эгидой посольств.
"Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", – заключил он.
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
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Министерство иностранных дел уже изучило третий пакет санкций, введенных ЕС, и уже предложило ответные меры на этот шаг.
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