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Акт о демократии в Беларуси передали Трампу на подпись
22.12.2020 15:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В случае его подписания, документ станет законом и позволит властям США официально усилить давление на Александра Лукашенко, а также - не признавать его легитимности.
Автор обновленного Акта о демократии в Беларуси член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Крис Смит объяснил необходимость принятия этого закона. Он отметил, что принятием законопроекта Конгресс признает фальсификации выборов и поддерживает народ Беларуси в их борьбе за свободу, независимость и правду. Кроме того, акт позволит оказывать поддержку СМИ Беларуси и ее IТ-сектору.
Законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных, а также не признает включение Беларуси в так называемое «Союзное государство».
Сегодня документ был передан на подпись Дональду Трампу. После его подписания он обретет статус закона.
«Акт о суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act) был
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Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В случае его подписания, документ станет законом и позволит властям США официально усилить...
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