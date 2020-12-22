Акт о демократии в Беларуси передали Трампу на подпись

Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В случае его подписания, документ станет законом и позволит властям США официально усилить давление на Александра Лукашенко, а также - не признавать его легитимности.

Автор обновленного Акта о демократии в Беларуси член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Крис Смит объяснил необходимость принятия этого закона. Он отметил, что принятием законопроекта Конгресс признает фальсификации выборов и поддерживает народ Беларуси в их борьбе за свободу, независимость и правду. Кроме того, акт позволит оказывать поддержку СМИ Беларуси и ее IТ-сектору.

Законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных, а также не признает включение Беларуси в так называемое «Союзное государство».

Сегодня документ был передан на подпись Дональду Трампу. После его подписания он обретет статус закона.