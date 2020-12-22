Песков о Навальном: говорят, он сравнивает себя с Иисусом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. У оппозиционера Алексея Навального мания величия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник Алексей Навальный обнародовал телефонную запись, из которой, по его словам, можно сделать вывод о том, что его отравили сотрудники ФСБ. В ходе беседы с человеком, которого Навальный назвал одним из сотрудников ФСБ, оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза РФ.

Центр общественных связей ФСБ России опроверг подлинность материалов, предоставленных Навальным и назвал их "спланированной провокацией".

Пресс-секретарь президента РФ считает, что ФСБ "достаточно исчерпывающе и однозначно" высказалось об инциденте. Песков также подчеркнул, что в Кремле не смотрели материалы, опубликованные Навальным, в виду отсутствия времени и большого количества работы.

Мания величия

Заявление Навального не дискредитирует ФСБ

"Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. ...В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду - такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому", - цитирует Пескова

"Почитайте вчерашнее заявление ФСБ, они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", - уверен пресс-секретарь президента России.

Кремль не раз запрашивал у немецких медиков информацию об отравлении Навального, однако она так и не была предоставлена, напомнил Песков.

"Мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем", - заявил пресс-секретарь.

Кремль о телефонном разговоре Ника и Майка

В сентябре в Беларуси былазапись телефонного разговора между Варшавой и Берлином, в которой речь шла об отравлении Навального. О диалоге президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Мишустину. Телефонный разговор был также передан в ФСБ России.

Дмитрий Песков сообщил, что не знает, подлинна ли эта запись и докладывали ли спецслужбы о ней Путину.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет", - заявил пресс-секретарь главы РФ.

Зеркальные санкции

"В ответ на санкции, введенные ЕС за "отравление" активиста российской оппозиции Алексея Навального, Россия ввела запрет на въезд представителям правительственного аппарата Германии", - сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на информацию, полученную временным поверенным посольства Германии в Москве Беате Гжески в МИД России.

Мнение Путина

В минувший четверг во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин также поднял тему отравления оппозиционера, назвав его "берлинским пациентом".

Президент назвал материалы, связанные с Навальным, "вбросами", которые делаются с целью "напасть на первых лиц РФ". Информация об отравлении - "это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб", уверен Путин.

Российский лидер также напомнил, что в стране готовы провести свое расследование, однако для этого нужно, чтобы данные о применении "новичка" передали специалистам из РФ, чего не происходит, несмотря на запросы со стороны России.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Оппозиционер летел из Томска в Москву, самолет посадили в Омске для дальнейшей госпитализации. Местные врачи поставили диагноз нарушение обмена веществ. Позже в состоянии искусственной комы Навального перевезли в немецкую клинику. В Берлине оппозиционер пришел в сознание 7 сентября.

Федеральное правительство Германии выступило с заявлением, согласно которому Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", оказывающим нервно-паралитическое действие на организм. Позднее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального.

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