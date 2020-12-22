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МИД о ситуации с Т. Кондрусевичем
22.12.2020 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГлава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня заявил глава МИД Владимир Макей.
МИД Беларуси о санкциях ЕСИ сегодня Владимир Макей прокомментировал третий пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси. Накануне пресс-служба МИДа сообщала, что для защиты прав и интересов белорусских физических и юридических лиц будут предприняты адекватные меры.
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Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках...
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