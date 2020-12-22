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МИД Беларуси о санкциях ЕС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД о ситуации с Т. Кондрусевичем Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках...

Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня заявил глава МИД Владимир Макей.И сегодня Владимир Макей прокомментировал третий пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси. Накануне пресс-служба МИДа сообщала, что для защиты прав и интересов белорусских физических и юридических лиц будут предприняты адекватные меры.