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МИД о ситуации с Т. Кондрусевичем

22.12.2020 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня заявил глава МИД Владимир Макей.

МИД Беларуси о санкциях ЕС

И сегодня Владимир Макей прокомментировал третий пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси. Накануне пресс-служба МИДа сообщала, что для защиты прав и интересов белорусских физических и юридических лиц будут предприняты адекватные меры.

 
 
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Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках...
 
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