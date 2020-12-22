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Швейцария призвала Беларусь освободить свою гражданку

23.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел Швейцарии призвало Беларусь освободить из тюрьмы Наталью Херше, которая получила в республике два с половиной года, заявил руководитель ведомства Иньяцио Кассис.

© Pixabay Hans
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Во вторник состоялся телефонный разговор между Кассисом и его белорусским коллегой Владимиром Макеем. В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что стороны обсудили двустороннее взаимодействие и возможности развития диалога. По информации внешнеполитического ведомства конфедерации, была также затронута ситуация, сложившаяся с гражданкой Швейцарии в республике.

"Наталья Херше находится под консульской защитой посольства Швейцарии в Беларуси, которое имеет к ней прямой доступ и следит за делом. Наша соотечественница должна быть освобождена", – написал швейцарский дипломат на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал Sputnik, Херше, которая имеет двойное гражданство, признана виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. На основании ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса суд назначил ей наказание – лишение свободы на срок два с половиной года. Отбывать срок она будет в исправительной колонии в условиях общего режима.

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Теги: Минск
 
 
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По словам руководителя МИД Швейцарии, сейчас Наталья Херше находится под консульской защитой посольства.
 
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