Швейцария призвала Беларусь освободить свою гражданку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел Швейцарии призвало Беларусь освободить из тюрьмы Наталью Херше, которая получила в республике два с половиной года, заявил руководитель ведомства Иньяцио Кассис.

Во вторник состоялся телефонный разговор между Кассисом и его белорусским коллегой Владимиром Макеем. В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что стороны обсудили двустороннее взаимодействие и возможности развития диалога. По информации внешнеполитического ведомства конфедерации, была также затронута ситуация, сложившаяся с гражданкой Швейцарии в республике.

"Наталья Херше находится под консульской защитой посольства Швейцарии в Беларуси, которое имеет к ней прямой доступ и следит за делом. Наша соотечественница должна быть освобождена", – написал швейцарский дипломат на своей странице в Twitter.

Erneuter Austausch mit AM Makej @BelarusMFA . Gewalt durch Sicherheitskräfte darf nicht sein. Gut, dass Dialog möglich ist. Natallia Hersche geniesst konsularischen Schutz: @SwissAmbBelarus hat direkten Zugang & folgt Gerichtsfall. Unsere Mitbürgerin soll freigelassen werden. pic.twitter.com/igdce68rM3 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 22, 2020

Как ранее сообщал Sputnik, Херше, которая имеет двойное гражданство, признана виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. На основании ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса суд назначил ей наказание – лишение свободы на срок два с половиной года. Отбывать срок она будет в исправительной колонии в условиях общего режима.

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