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Колумбия выслала двух российских дипломатов
23.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Два российских дипломата покинули Колумбию, решение об их высылке было принято властями страны, сообщил во вторник директор миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса.
© Photo : Посольство России в Болгарии
"Территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства", – заявил он.
Ранее местные СМИ со ссылками на собственные источники в правительстве написали, что высылка дипломатов связана с тем, что они были заподозрены в осуществлении разведывательной деятельности.
Сообщалось, что дипломаты якобы вербовали информаторов и занимались экономическим шпионажем, интересуясь конфиденциальными данными об эксплуатации минеральных ресурсов.
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Ранее местные СМИ сообщили, что российские дипломаты занимались в стране разведывательной деятельностью.
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