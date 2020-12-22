Колумбия выслала двух российских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Два российских дипломата покинули Колумбию, решение об их высылке было принято властями страны, сообщил во вторник директор миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса.

"Территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства", – заявил он.

Ранее местные СМИ со ссылками на собственные источники в правительстве написали, что высылка дипломатов связана с тем, что они были заподозрены в осуществлении разведывательной деятельности.

Сообщалось, что дипломаты якобы вербовали информаторов и занимались экономическим шпионажем, интересуясь конфиденциальными данными об эксплуатации минеральных ресурсов.