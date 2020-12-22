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Колумбия выслала двух российских дипломатов

23.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Два российских дипломата покинули Колумбию, решение об их высылке было принято властями страны, сообщил во вторник директор миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса.

© Photo : Посольство России в Болгарии
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"Территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства", – заявил он.

Ранее местные СМИ со ссылками на собственные источники в правительстве написали, что высылка дипломатов связана с тем, что они были заподозрены в осуществлении разведывательной деятельности.

Сообщалось, что дипломаты якобы вербовали информаторов и занимались экономическим шпионажем, интересуясь конфиденциальными данными об эксплуатации минеральных ресурсов.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее местные СМИ сообщили, что российские дипломаты занимались в стране разведывательной деятельностью.
 
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