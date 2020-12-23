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Четвертые выборы менее чем за два года пройдут в Израиле
23.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен сегодня в 01:00 по минскому времени из-за истечения сроков утверждения государственного бюджета страны на год, трансляцию вел государственный парламентский канал.
По действующему законодательству, Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром страны до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам грядущих выборов. Независимая компания KANTAR провела опрос, кого граждане страны видят наиболее подходящим на пост премьера: 39% выбрали действующего главу правительства Нетаньяху, 36% назвали экс-главу МВД Гидеона Саара.
Предстоящие выборы для государства станут четвертыми менее чем за два года.
Напомним, что 35-й кабинет министров Израиля был
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Парламент страны был автоматически распущен минувшей ночью из-за истечения сроков утверждения госбюджета на год.
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