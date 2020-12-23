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Четвертые выборы менее чем за два года пройдут в Израиле

23.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Кнессет 23-го созыва  был автоматически распущен сегодня в 01:00 по минскому времени из-за истечения сроков утверждения государственного  бюджета страны на год, трансляцию вел государственный парламентский канал.

По действующему законодательству, Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром страны до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам грядущих выборов. Независимая компания KANTAR провела опрос, кого граждане страны видят наиболее подходящим на пост премьера: 39% выбрали действующего главу правительства Нетаньяху, 36% назвали экс-главу МВД Гидеона Саара.

Предстоящие выборы для государства станут четвертыми менее чем за два года.

Напомним, что 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге в мае 2020 года. По итогам выборов, прошедших в марте, партии "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца создали коалицию, которая положила конец длившемуся политическому кризису в стране, длившемуся более 500 дней. За этот период трижды проводились выборы, однако политики два первых раза не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламент страны был автоматически распущен минувшей ночью из-за истечения сроков утверждения госбюджета на год.
 
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