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Посол Армении Армен Гевондян завершает дипмиссию в Беларуси
23.12.2020 10:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться. Об этом накануне заявила Наталья Кочанова на встрече с послом Армении Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в нашей стране. Она благодарила посла за конструктивную работу и личный вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества и развитие двусторонних отношений.
Отметим, товарооборот с Арменией вырос в этом году почти на 20 процентов и составил 67 с половиной миллионов долларов. К слову, стороны рассчитывают на еще большую динамику.
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Дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться. Об этом накануне заявила Наталья Кочанова на встрече с послом Армении Арменом Гевондяном,...
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